Rusia califica de propaganda ucraniana acusaciones de EEUU sobre "campos de filtración"

Rusia califica de propaganda ucraniana acusaciones de EEUU sobre "campos de filtración"

ONU (Sputnik) — El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, refutó los comentarios de su par estadounidense...

El representante ruso aseguró que no tienen muy claro a qué se refieren con la llamada filtración ya que no existe una definición clara al respecto en el derecho internacional humanitario.En ese sentido, el diplomático aclaró "a quienes quieren confundir con terminología" que los ucranianos y los residentes de las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que llegan a Rusia "pasan por un registro y no por una filtración".Según las acusaciones, Rusia cuenta con "campos de filtración" para detener, identificar e interrogar a prisioneros de guerra y civiles ucranianos.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero tras haber recibido la petición oficial de las Repúblicas de Donbás para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años.El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que el objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los responsables de los crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Donetsk y Lugansk.

