https://sputniknews.lat/20220908/zajarova-afirma-que-africa-espera-el-grano-ruso-pese-a-las-declaraciones-de-la-ue-1130230873.html

Zajárova afirma que África espera el grano ruso pese a las declaraciones de la UE

Zajárova afirma que África espera el grano ruso pese a las declaraciones de la UE

MOSCÚ (Sputnik) — África sigue esperando el grano ruso a pesar de las declaraciones de la Unión Europea (UE), destacó la portavoz del Ministerio de Exteriores... 08.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-08T16:09+0000

2022-09-08T16:09+0000

2022-09-08T16:09+0000

economía

📰 el acuerdo alimentario de estambul

africa

maría zajárova

rusia

peter stano

europa

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1128145566_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73a525f06e81195e4ee11fc4bddaed24.jpg

El pasado 5 de septiembre, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la tesis sobre la amenaza del hambre en África no corresponde a la realidad, a no ser que existan problemas causados por Rusia, y no por las sanciones de la UE.El problema del suministro a los países en vías de desarrollo, continuó, no desapareció.El 7 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los Estados de la UE.A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona. El acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará.Mientras tanto, la UE considera productivo el pacto alimentario sobre el grano ucraniano. La implementación del acuerdo sobre las exportaciones de productos agrícolas desde Ucrania contribuyó a la reducción de los precios globales de los alimentos, según el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano.Agregó que todos los granos que llegan a la UE contribuyen directa o indirectamente al aumento de suministros a terceros países.El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.

https://sputniknews.lat/20220907/rusia-no-duda-que-occidente-quiere-sacar-provecho-del-acuerdo-alimentario-1130183763.html

africa

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el acuerdo alimentario de estambul, africa, maría zajárova, rusia, peter stano, europa, unión europea