Zajárova: las declaraciones de Borrell muestran "la degradación de la diplomacia europea"

Zajárova: las declaraciones de Borrell muestran "la degradación de la diplomacia europea"

MOSCÚ (Sputnik) — Las últimas declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, contra Rusia muestran la degradación de la diplomacia de la Unión... 08.09.2022, Sputnik Mundo

El 5 de septiembre, Borrell intervino en la capital checa, Praga, en una conferencia interparlamentaria sobre política exterior y seguridad. Al responder a las preguntas de los diputados, pasó a su español nativo, explicando que así podría contestar con una mayor precisión y rapidez.Durante la reunión, un parlamentario estonio hizo una pregunta utilizando la frase "Rusia fascista", que repitió el diplomático español, y en la traducción al inglés nadie precisó si se trataba o no de una cita.La vocera aseguró que la declaración de Borrell no fue un "lapsus desafortunado" ni una "reproducción irreflexiva de las palabras de otra persona", y subrayó que "cualquier acusación de fascismo hacia Rusia es altamente ofensiva y blasfema".Asimismo, señaló que Moscú no ha recibido la transcripción solicitada de las declaraciones del jefe de la diplomacia europea.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Rusia solicitó una transcripción del discurso en español a la oficina de Borrell.

