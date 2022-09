https://sputniknews.lat/20220909/chile-estudiantes-reclaman-por-cambios-en-el-sistema-educativo-al-gobierno-de-boric-1130310752.html

Chile: estudiantes reclaman por cambios en el sistema educativo al Gobierno de Boric

Las movilizaciones, que ya cumplieron cuatro días, son por mejores condiciones y más fondos para la educación. En otro orden, en el Reino Unido, Carlos III brindó su primer discurso como rey. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Cientos de estudiantes chilenos de secundaria se han movilizado en la capital Santiago. El viernes 9 se volvieron a reportar incidentes con Carabineros (policía militarizada antidisturbios).La flamante ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó la violencia en las marchas. "El derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe", sentenció.Los manifestantes marcharon por las inmediaciones del Palacio de la Moneda (sede de Gobierno) y se movilizaron hacia el Ministerio de Educación. Luego se trasladaron a la avenida Alameda, en dirección a la Plaza Italia, escenario de las protestas del estallido social de 2019.Las actuales protestas se iniciaron el 6 de septiembre. Entre los reclamos se destaca la convocatoria de una asamblea constituyente que brinde continuidad al proceso tras el triunfo del Rechazo a la nueva carta magna."Para muchos analistas, el triunfo del Rechazo se vincula al voto castigo a un Gobierno que señaló a su programa con el triunfo de la opción Apruebo", dijo a En órbita la periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.A criterio de la periodista, "el momento político y social se complejiza. Desde los sectores de izquierda, el Rechazo responde al viraje del Ejecutivo de Boric".De acuerdo con la corresponsal de Sputnik, se pide además "la presencia de profesores, ante una ausencia de estos en la educación pública nacional, y la derogación de la ley de aula segura, generada durante el Gobierno [conservador] de Sebastián Piñera (2018-2022)".Esta normativa, aprobada en 2018, otorgó mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para expulsiones y cancelaciones de matrícula en casos graves de violencia. Sin embargo, ha sido criticada por la oposición, como por movimientos estudiantiles, al apuntar que no cumple su labor y su acción de criminalización de menores de edad.A criterio de la periodista, al Ejecutivo progresista de Gabriel Boric se le complicó cumplir con sus compromisos de campaña. Y explicó que se debe a la falta de cambio del modelo en Educación.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Reino Unido, el nuevo rey Carlos III prometió "servir toda su vida a los británicos, como su madre Isabel II", fallecida a los 96 años de edad. Conversamos con la socióloga uruguaya, Fernanda Souza, radicada en Edimburgo, Escocia.Por otra parte, la frontera entre Venezuela y Colombia se abrirá a partir del 26 de septiembre, anunciaron los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro respectivamente.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

