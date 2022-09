https://sputniknews.lat/20220909/el-canciller-hungaro-topar-los-precios-del-gas-es-absurdo-porque-provoca-su-aumento-1130299135.html

El canciller húngaro: topar los precios del gas es "absurdo porque provoca su aumento"

El canciller húngaro: topar los precios del gas es "absurdo porque provoca su aumento"

BUDAPEST (Sputnik) — La iniciativa de poner un tope a los precios del gas es absurda porque llevaría a su aumento, declaró el canciller húngaro, Peter...

La intervención de Szijjarto, a representantes de los medios húngaros tras la reunión de los ministros de Energía de los países de la UE, fue transmitida en redes sociales.El canciller recordó que la Comisión Europea (CE) confesó que el tope no sería una medida económica, sino política, y que también la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, reconoció que no llevaría a la reducción del precio del gas."Lo de poner un tope a los precios del gas significaría desplazar el gas ruso del mercado europeo, pues los representantes de Gazprom y del Gobierno de Rusia dieron a entender que en tal caso deberemos decir adiós al gas ruso, Gazprom dejará de suministrarlo a los clientes europeos con los que tiene contratos", señaló Szijjarto.Además, consideró que si la medida no apunta a reducir el precio sino a disminuir los ingresos de Rusia, entonces es una sanción.Los ministros de Energía en su reunión de 9 de septiembre debatieron las medidas que podría tomar la UE para mitigar las consecuencias de los altos precios para la población y los empresarios. No se esperaba que en esa reunión se tomaran decisiones definitivas. Los países de la UE ahora están esperando las propuestas oficiales que debe presentar la Comisión Europea.La CE presentará sus propuestas de nuevas medidas energéticas el 13 de septiembre, declaró el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.La jefa de la CE, Ursula von der Leyen, se pronunciaba a favor de imponer un tope al precio del gas ruso importado. Varios ministros de la UE optaron por restringir también el costo de otros suministros de gas. Anteriormente se informó que la CE estudiaba asimismo topar los precios del gas natural licuado.Los debates de este 9 de septiembre mostraron que el tema de restricción de los precios de gas exige un estudio adicional, comentó a Sputnik una fuente de la Unión Europea.

