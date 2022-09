https://sputniknews.lat/20220909/el-consejo-de-la-ue-aprueba-la-decision-de-suspender-el-regimen-simplificado-de-visados-con-rusia-1130271698.html

El Consejo de la UE aprueba la decisión de suspender el régimen simplificado de visados con Rusia

El Consejo de la UE aprueba la decisión de suspender el régimen simplificado de visados con Rusia

La decisión de suspender la facilitación de visados de la UE con Rusia se publicará este 9 de septiembre y entrará en vigor el 12 de septiembre, afirmó el... 09.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-09T08:48+0000

2022-09-09T08:48+0000

2022-09-09T09:10+0000

internacional

europa

unión europea

rusia

visados

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1f/1092275390_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_8a0eeaddaf8fc547946baec1ffa2cab1.jpg

La decisión de suspender por completo el régimen simplificado de visados entre la UE y Rusia se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea este 9 de septiembre, para que entre en vigor a partir del 12 de septiembre, comunicó el Consejo de la UE en un comunicado emitido. El Consejo de la UE dio su aprobación final a una decisión anterior de suspender completamente el régimen simplificado de visados con Rusia. Se informa de que, una vez que la decisión esté en vigor, se aplicarán las normas generales de expedición de visados a los ciudadanos rusos: el coste del visado será de 80 euros, se exigirán documentos adicionales para solicitar el visado y aumentará el tiempo de tramitación de la solicitud.La suspensión total afecta a todos los viajeros que deseen desplazarse a la UE para una estancia de corta duración, pero la Comisión Europea planea elaborar directrices adicionales para asegurar que no repercuta negativamente en determinadas personas que viajan con fines esenciales, como periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil.El 6 de septiembre la Comisión Europea adoptó una propuesta para suspender el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos de Rusia. El acuerdo entró en vigor en junio de 2007 y permitía estancias previstas de no más de 90 días en cualquier período de 180 días tanto para los turistas rusos en la UE como para los ciudadanos europeos en Rusia.Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, sin embargo, no se trata de una suspensión total pues en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.Rusia advirtió previamente que adoptará contramedidas si se suspenden los visados Schengen a sus ciudadanos y destacó que eso contradice los compromisos de la UE en materia de derechos humanos.

https://sputniknews.lat/20220908/moscu-respondera-a-paises-balticos-por-su-restriccion-de-entrada-a-los-rusos-1130232677.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, unión europea, rusia, visados, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia