México traza el futuro de las baterías eléctricas con nueva empresa estatal LitioMX

México traza el futuro de las baterías eléctricas con nueva empresa estatal LitioMX

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México presentó esta semana un proyecto y presupuesto para la nueva empresa estatal LitioMX que explotará ese... 09.09.2022, Sputnik Mundo

El pasado 23 de agosto se conformó la empresa y el próximo 20 de septiembre va a tener su primer Consejo de Administración.Rocío Nahle, secretaria de Energía, anunció el miércoles 7 la convocatoria "a tener la primera reunión de instalación de la conducción de la empresa", al inaugurar el Congreso de Energía en el Puerto de Veracruz.La utilización del mineral rebautizado como el oro blanco es vital para la transición energética, como materia prima para la producción de baterías utilizadas en acumuladores de energía de vehículos eléctricos.La producción de vehículos eléctricos complementa la generación de energía en plantas eólicas y solares, que son energías intermitentes necesarias para la transición energética y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisión de contaminantes.Producción de vehículos eléctricosEl canciller Marcelo Ebrard visitó esta semana la planta de fabricación de automóviles eléctricos de la firma estadounidense Ford, en Cuautitlán, vecina de la capital."Este es el primer vehículo en el mundo fabricado al 100% por mujeres", anunció el encargado de la promoción de las inversiones extranjeras.En el Diálogo Económico de Alto Nivel que va a tener lugar el 12 de septiembre en la sede de la Cancillería con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, será presentado un estudio conjunto con la Universidad de California, este de EEUU, y la industria automotriz para acelerar la producción y el uso de vehículos eléctricos.La meta: "En 2030, los vehículos eléctricos tienen que ser la mitad de todos los vehículos que vamos a tener en México. Tienen que ser fabricados ya, para que sean vehículos eléctricos, no híbridos y probablemente más de eso, ya estamos trabajando en eso", anunció. Por ejemplo, además de Ford, la marca china JAC anunció que cuenta con el conocimiento especializado y la inteligencia para convertir el litio en baterías.Litio MXLa empresa fue creada en el marco de reformas impulsadas este año para que ese mineral solo pueda ser explotado por el Estado.Un decreto presidencial publicado a finales de agosto creó la nueva empresa estatal que gestionará toda la cadena productiva del mineral, desde la exploración y explotación, hasta las actividades de productos derivados.La misión de la compañía LitioMX es ambicioso: "la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral".Sin embargo, las autoridades del Servicio Geológico Mexicano carecen de estadísticas propias sobre la cantidad del mineral que posee el país latinoamericano en el subsuelo.Para los cálculos oficiales se utilizan las estadísticas del Sistema Geológico de EEUU, que colocan a México en el décimo lugar dentro del ránking de naciones con las mayores reservas de litio, en una lista que encabezan Bolivia, Argentina, Chile, EEUU y Australia.Las reservas estimadas son 1,7 millones de toneladas, pero esa cantidad es apenas el 2,5 por ciento de las reservas mundiales, mientras que Bolivia multiplica por 12 esa cantidad, con 21 millones de toneladas.Pero hay una diferencia que no es solo cuantitativa, sino cualitativa: el litio boliviano está en los salares a cielo abierto del altiplano boliviano.En cambio, gran parte del litio mexicano se encuentra en rocas de arcilla, mezclado con otros elementos.Por lo tanto, LitioMX podría tardar hasta cinco años en su exploración, porque la tecnología para esos yacimientos aún no ha sido desarrollada.Inversión privadaEl canciller Ebrard anunció que en su reunión con Blinken de la próxima semana, la producción de vehículos y de sus baterías a base de litio va a ocupar un lugar central."Temas que vamos a tratar: pues electromovilidad. Ojo que California (suroeste de EEUU) ya adelantó a 2035 el cambio de tecnología", alertó.Esa decisión significa que no habrá vehículos a base de gasolina en ese estado fronterizo del suroeste de EEUU en solo 13 años más.Pero México no produce semiconductores. Todo ese tipo de material lo importa la industria automotriz extranjera en sus cadenas internacionales de suministros.El decreto que crea LitioMx se ampara en el artículo 25 de la Carta Magna mexicana que otorga al sector público, "de manera exclusiva", las áreas definidas como estratégicas.El artículo 28 de la Constitución, es más categórico: "el Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan".Además de crear la tecnología para explotar litio en arcilla, alguna fórmula jurídica será necesaria inventar para que la inversión privada entre en ese esquema, como ya ocurre en Sudamérica.

