Por la escasez de energía los agricultores europeos cierran o reducen la producción

Muchos países europeos corren el riesgo de sufrir escasez de energía este invierno boreal como consecuencias de las sanciones antirrusas. Al mismo tiempo, las continuas subidas de precios no solo afectan a las viviendas, sino también a las granjas que utilizan la electricidad para producir alimentos. Algunos agricultores europeos se ven obligados a reducir su producción debido a la escasez de energía, lo que no hace sino agravar la crisis alimentaria mundial, escribe The Insider.Por ejemplo, el sindicato de agricultores de la UE, Copa-Cogeca, señaló que el sector lácteo y panadero de Europa son los más afectados por el aumento de los precios del combustible, ya que los procesos de pasteurización y producción de leche en polvo requieren siempre mucha energía. Esto, a su vez, provocó un aumento de los precios de la mantequilla y la leche en polvo: según la Comisión Europea, ya han subido un 80% y un 55%, respectivamente, en comparación con los niveles de finales de agosto del año pasado.En los Países Bajos, algunos propietarios de invernaderos, que normalmente mantienen una temperatura elevada para el cultivo de hortalizas durante la estación fría, han empezado a cerrarlos o a reducir su tamaño debido a los altos precios del gas. Y dado que los Países Bajos están considerados como el segundo exportador mundial de productos agrícolas después de EEUU, esta reducción de la producción agrícola tendrá un impacto negativo en el suministro de frutas, verduras y flores en todo el mundo, señala el artículo.Por su parte, la empresa nórdica Trelleborg, principal productora de tomates de Suecia, también anunció que no plantaría una cosecha de invierno este año, ya que supondría trabajar con pérdidas con los precios actuales de la energía. Esto se debe a que Nordic Greens ya fijó los precios del tomate para sus clientes a principios de año, cuando los precios de la electricidad eran mucho más bajos, explicó Mindaugas Krasauskas, director de la empresa. Es la primera vez que la empresa suspende su producción, informa The Insider.Los expertos también advierten que, debido a la crisis energética, el uso y la adopción de diferentes tecnologías en el sector agrícola se ralentizará, por lo que la industria podría volver a "retroceder al pasado" a finales de este año.La Unión Europea produce más de dos tercios de su energía a partir del gas natural. El 40% del combustible azul procede del Nord Stream que estuvo detenido durante tres días para un mantenimiento programado, y no puede reanudar su labor debido a una fuga de aceite en la turbina Trent 60, la única que seguía funcionando.Por su parte, Moscú asegura que el suministro a la zona euro fue interrumpido por culpa de las sanciones y las trabas que ha puesto Occidente en contra de la industria energética rusa.El 2 de septiembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, aseguró que Rusia puede cesar por completo el suministro de gas a los países europeos si la UE impone un tope al precio de este producto energético ruso.

