¿Por qué EEUU quiere que el conflicto ucraniano sea eterno?

¿Por qué EEUU quiere que el conflicto ucraniano sea eterno?

"Cuando Ud visita un restaurante donde sirven el pescado fresco, generalmente es prudente prestar atención a la regla casi parabólica pero tradicional de que no debe nombrar ninguna de las langostas en el tanque. Una vez que lo nombras, no puedes comerlo. Una vez que lo nombras, simplemente no puedes decidirte a dejarlo ir", afirma el autor Scott Strgacich en su artículo en National Interest, donde reitera que con los conflictos "pasa lo mismo".El articulista recuerda que el mes pasado, el Wall Street Journal informó que Estados Unidos "planea nombrar su misión militar de apoyo a Ucrania y designar a un general para que dirija el esfuerzo de entrenamiento y asistencia", mientras que Estados Unidos ha comprometido otros casi 3.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Según el diario norteamericano "la denominación de la operación reconoce formalmente el esfuerzo de Estados Unidos dentro del Ejército, de forma similar a como el Pentágono denominó las misiones en Irak y Afganistán Operación Libertad Iraquí, Operación Libertad Duradera y Operación Centinela de la Libertad"."La denominación de la formación y la asistencia es importante desde el punto de vista burocrático, ya que suele conllevar una financiación específica a largo plazo y la posibilidad de una paga especial, cintas y premios para los miembros del servicio que participen en la iniciativa. La selección de un general, que se espera que sea de dos o tres estrellas, refleja la creación de un mando responsable de coordinar el esfuerzo, lo que supone un cambio con respecto al esfuerzo, en gran medida ad hoc, de proporcionar entrenamiento y asistencia a los ucranianos durante años", escribió WSJ.La paz del mundo se ha roto con "demasiada frecuencia por las ambiciones de Estados revisionistas". El comentarista se cuestiona que la conservación de nuestro mundo se basa cada vez más en la persecución de una guerra indefinida. "¿Se incorporará la financiación del esfuerzo bélico ucraniano a la médula de la política exterior de Estados Unidos a lo largo del tiempo, como ha ocurrido con muchas otras conflagraciones?".Un artículo reciente en Responsible Statecraft se sumó a este coro de preguntas. "Si esto no es reconocer un nivel más profundo de participación militar de Estados Unidos, ¿qué es? Y si es así, ¿por qué no debería desconfiar el pueblo estadounidense?"."Nombrar una cosa es darle un significado, una identidad y una permanencia", reitera Strgacich. En la época actual del imperio estadounidense, las "operaciones" son permanentes y omnipresentes porque están claramente institucionalizadas. La misma semana en que se informó sobre el nombramiento de la misión de asistencia a Ucrania, el presidente Joe Biden ordenó una serie de ataques contra grupos militantes respaldados por Irán en Siria, recuerda el autor de National Interest.Esto fue aparentemente parte de la Operación Inherent Resolve, el esfuerzo de la coalición liderada por Estados Unidos para desalojar al ISIS (grupo terrorista, prohibido en Rusia y otros países) de Irak y Siria que comenzó en 2014. Sin embargo, estos y muchos otros objetivos alcanzados por las fuerzas de la coalición en Siria no son, evidentemente, afiliados al ISIS, afirma el articulista, señalando que de hecho muchos son enemigos del grupo terrorista. "La lógica circular de la presencia de las fuerzas estadounidenses en Siria no debería pasar desapercibida para nadie", recuerda Strgacich.Según el autor, sea cual sea el nuevo nombre de esta operación estadounidense en Ucrania, podría ser igual que todas las demás que Estados Unidos ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo, directamente o de otra forma.A medida que siga aumentando el número de ucranianos que mueren por su país, Estados Unidos irá asimilando su causa a su arquitectura de defensa y se hará menos preguntas al respecto, considera.

