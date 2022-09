https://sputniknews.lat/20220909/se-terminaron-los-pintores-polemica-por-obras-elaboradas-con-inteligencia-artificial-1130309381.html

¿Se terminaron los pintores? Polémica por obras elaboradas con Inteligencia Artificial

Una pintura realizada con esta herramienta ganó un concurso de arte y abrió el debate en torno a la legitimidad de estas piezas. Hablamos con una artista especializada en el tema.

El concurso anual de arte de la feria Estatal de Colorado (EEUU) premió a Jason Allen por su pintura llamada “Teatro de ópera espacial”.La polémica radicó en que su trabajo lo realizó con un programa de inteligencia artificial llamado Midjourney. Por este motivo, algunos artistas lo acusaron de hacer trampa."No voy a disculparme; gané y no rompí ninguna regla", dijo Allen, quien aclaró que al momento de postularse señaló que la obra fue realizada con este programa que convierte palabras en imágenes, y su premio reconocía a artistas digitales emergentes.Este es un ejemplo puntual de una tendencia mundial. Hemos abordado el crecimiento de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, el arte no es ajena a esto.La mexicana Fernanda Olivares, directora de la Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Arte, y la Fundación Arte y Mundo Sostenible, planteó el punto de vista de quienes adhieren a esta tendencia.Olivares indicó también que esta nueva técnica permite ver el arte desde otras perspectivas y en unión con otras disciplinas."Entender e incorporar el método científico a la parte artística. Aquí ya llegamos al punto en el que vuelven a tener diálogo, y creo que hay muchísima posibilidad en cuanto a investigación y producción artística", agregó.Olivares dirigió la primera Bienal de Inteligencia Artificial y Arte en Latinoamérica, la cual reunió a cientos de personas familiarizadas con este fenómeno en crecimiento.Se realizó el pasado abril y, cinco meses después, muchas de las temáticas abordadas se desactualizaron. Esto muestra la velocidad de los cambios en esta área, así lo destaca la artista mexicana.La bienal incluyó talleres de formación, exhibiciones y otras actividades de trabajo conjunto para reunir a quienes están especializándose en el área. Ahora se trabaja en sus próximas ediciones.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

