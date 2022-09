https://sputniknews.lat/20220910/9s-familiares-de-las-victimas-de-la-masacre-policial-en-colombia-aun-reclaman-justicia-1130319353.html

9S: Familiares de las víctimas de la masacre policial en Colombia aún reclaman justicia

Este viernes 9, bien temprano, un mural se desplegó en la fachada del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, en el centro de la ciudad. En ella... 10.09.2022, Sputnik Mundo

Este viernes 9, bien temprano, un mural se desplegó en la fachada del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, en el centro de la ciudad. En ella, los rostros de las 14 personas que fueron asesinadas hace dos años por la Policía en medio de las protestas por los abusos de la Fuerza Pública.Las protestas contra la brutalidad policial se desataron tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez por parte de la Policía, después de ser detenido por presunta violación de las normas de distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19.A unos pasos, en la Catedral Primada de Colombia, los familiares de las víctimas asistieron a una eucaristía en la que también estuvieron Claudia López, alcaldesa de Bogotá, e Iván Velásquez, ministro de Defensa. El momento fue emotivo, sensible, para quienes en 2020 perdieron a un ser querido. Sin embargo, el instante estuvo lejos de ser lo que se buscaba que fuera: un encuentro de reconciliación entre las autoridades y las familias.De hecho, lo que estaba planeado como un homenaje por parte del Distrito fue sentido por algunos como otro espacio de revictimización. "Esto es para los medios que vienen, graban y hacen quedar bien a los funcionarios y a los altos mandos de la Policía. Pero lo que realmente importa es que no hay justicia, no hemos tenido justicia", apuntó una familiar que prefirió no ser nombrada.Durante 20 minutos, los familiares tuvieron la oportunidad de leer relatos, de contar en sus palabras lo que vivieron la noche que asesinaron a sus seres queridos, la manera en la que se les negó atención médica cuando estaban heridos, incluso cómo fueron silenciados con un tiro de gracia por la espalda. Además, dieron a conocer un documento en el que mostraron su preocupación por la falta de celeridad con las investigaciones para lograr condenas ejemplares.Velásquez, ministro designado por el presidente Gustavo Petro, confesó que hace dos años sintió dolor como ciudadano e impotencia frente a lo que estaba sucediendo en la capital. "Ese dolor que sienten y sentimos debe transformarse en esperanza. Y este acto de homenaje es eso, una muestra de esperanza", dijo el jefe de la cartera.En 2021, la misma alcaldesa Claudia López contrató a un grupo interdisciplinario para investigar lo sucedido el 9S, equipo que recolectó decenas de entrevistas y que después de un trabajo intenso para completar la relatoría llegó a la conclusión de que 11 de las 14 personas murieron como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de algunos agentes de la Policía, es decir, que esa institución cometió una masacre contra la población civil.De hecho, ese extenso documento también evidenció el mal manejo que se le dio a la situación desde la Alcaldía y cómo, en ese instante, la Policía no acató las órdenes de Claudia López. "No fueron asertivos para entender algo que ya estaba anunciado ese día desde muy temprano. La Alcaldía fue ingenua a la hora de enfrentar la situación y nunca pensaron que las cosas podrían terminar como finalmente terminaron", agrega Molano.Un espacio intenso y más íntimoLuego de la conmemoración en la Plaza de Bolívar, el ministro de Defensa, Henry Sanabria, director de la Policía, autoridades locales y los familiares de las víctimas se reunieron en un espacio más privado al que no se permitió el acceso a los medios. Sputnik supo que durante ese diálogo, que duró más de dos horas, cada uno de los asistentes le relató sus inconformismos al ministro.Por pasajes, el ambiente estuvo tenso, pues algunos de los presentes atacaron al general Sanabria, quien vale la pena recordar que para la época no era el director de la institución. "No sabemos por qué, quienes asesinaron a nuestros seres queridos, siguen en la Policía y no han sido juzgados por la justicia ordinaria", apuntó una familiar.Luego de escuchar atentamente cada una de las historias, que llevaron a las lágrimas, el ministro se comprometió a reunirse con el fiscal general de la nación para indagar por la demora en las investigaciones y le ordenó al general Sanabria un informe completo de lo que pasó hace dos años. "Acá no vamos a esconder la verdad. Acá vamos a saber con exactitud y prontitud. General, necesito ese informe detallado", apuntó Velásquez, a manera de orden, tajante.Sputnik pudo conocer que la idea es que la reunión, en la que también estará presente la alcaldesa de Bogotá, se hará a más tardar la próxima semana. Y que el Distrito ayudará con todo el material recolectado en la relatoría para que las investigaciones se aceleren y haya resultados.

