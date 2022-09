https://sputniknews.lat/20220910/congreso-america-digital-2022-hacia-un-entorno-digital-accesible-y-una-internet-descentralizada-1130320110.html

Congreso América Digital 2022: hacia un entorno digital accesible y una internet descentralizada

En el marco Congreso América Digital 2022 en Santiago de Chile, Sputnik conversó con Virginia Álvarez, jefa de desarrollo de negocios de la multinacional... 10.09.2022, Sputnik Mundo

Fueron más de 5.000 personas las que llegaron hasta el centro de convenciones Espacio Riesco para ser parte del 7° Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios América Digital 2022.En el lugar hubo más de 200 estands de las principales compañías de innovación y tecnología para explicar y contar el por qué es necesario sumarse a la digitalización.Los participantes del evento además pudieron participar de más de 100 conferencias para conocer sobre las herramientas e innovaciones digitales, para así también comprender el impacto que tiene la digitalización en la cotidianidad.Una de las exponentes del congreso fue Virginia Álvarez, de la consultora internacional Baufest, que se dedica al desarrollo de software y soluciones digitales para empresas.Álvarez es encargada de gestionar el equipo de Customer Experience y de Business Transformation de Perú, Chile, México, Argentina y Estados Unidos. Su rol principal es asegurarse que cada proyecto que se encare pueda ser capaz de interpretar las necesidades de los clientes y consumidores, para luego diseñar productos digitales y crear estrategias de servicio de manera efectiva.Un paso en la dirección correcta: hacia un entorno digital accesible fue la conferencia que Alvarez brindó a un centenar de asistentes al centro de convenciones Espacio Riesco.—¿Qué es la accesibilidad digital?—La accesibilidad digital es un concepto que se utiliza para asegurar que todos los productos digitales que nosotros desarrollamos y diseñamos puedan ser usados por cualquier usuario, sin importar su condición física.—¿Cuál es el peligro que corren quienes no se suman a la digitalización?—Los peligros de que no se sumen a la digitalización es quedarse afuera del acceso a determinados productos y servicios. Hoy en día ya la mayoría de las acciones o de las actividades que hacemos, por ejemplo, con un banco, son de manera digital.Se está perdiendo eso de ir a la sucursal y lo mismo se está empezando a ver en algunas otras industrias como las del gas y las del consumo. Entonces los que no se sumen se pueden quedar afuera. Los usuarios que no empiecen a digitalizar o a aprender, por lo menos, cómo deberían hacer para poder usar la tecnología, se van a quedar afuera del acceso a estos servicios o productos.—En Latinoamérica existe una gran brecha digital, ¿cuál es el principal desafío de los Gobiernos respecto a esa materia?—El desafío principal es la conectividad en América Latina. Estamos muy atrasados en cuanto a la red de conexión. Hay lugares que todavía tienen 3G, hay muy pocos lugares que tienen 4G y bueno, y el 5G es escaso.Es también muy, muy bajo el número de gente que tiene acceso. Y si no tenemos conectividad, si no tenemos buena conexión, una conexión de calidad que nos permita navegar por los productos. De nada sirve tener productos digitales porque la gente no los va a poder usar. Nosotros seguimos enfocando que el uso de nuestros productos está hecho para gente que está en la ciudad, que son por ahí las personas que más acceso tienen a la conectividad y estamos perdiéndonos un montón de gente que vive en las afueras, en zonas rurales, en zonas con menos conexión. Y si los Gobiernos no invierten ahí, eso va a seguir sucediendo y vamos a seguir marginando.—En este mundo cada vez más digital, también han proliferado nuevos medios de comunicación. En ese sentido, este entorno digital está, de alguna manera, rompiendo el monopolio de los medios de comunicación. ¿Existe alguna posibilidad de que se cree algún monopolio digital que impida la creación de nuevos medios o censure la información que estos difunden?—No, yo creo que al contrario, estamos yendo hacia un mundo web, que es también toda esta web del metaverso que que es el mundo de la descentralización, en donde las personas se empiezan a hacer dueñas de sus contenidos, de sus productos, de sus propias acciones dentro del internet y eso hace que nadie los pueda controlar.Entonces, no lo veo como algo posible. Me parece más que la gente está buscando esa libertad y está encontrando las formas a través de las redes sociales, donde encuentra otras formas de expresarse y el no sentirse censurado. Seguramente dependiendo del país, esa censura sea más o menos grande. Pero yo creo que al contrario, estamos yendo hacia un internet descentralizado.—¿Cuál es tu opinión respecto a la censura?Bueno, ¿como todo no? O sea, dependiendo de quién censure y qué se censure. No creo en estas cosas. Que sean blancas o negras, siempre es entender. Es importante ver por qué censuran los que censuran y qué se busca detrás de esa censura. Pero vivimos en un país democrático en donde la opinión pública vale y yo creo que en general no está bien visto que eso suceda. No sé, a mí me parece que por ahí sería más no la respuesta, pero sí, me parece que es válido entender quiénes están siendo censurados, por qué están siendo censurados y qué buscan los que censurar a la gente.—¿Cuál es tu opinión respecto a la masiva participación en el Congreso América Digital?—Creo que lo más valioso que tuvo fue la participación: desde el 2019 que estábamos tratando de desconectarnos y volver a encontrarnos. Generó por un lado mucho interés de entender en qué situación estaban cada una de las empresas, qué nuevos productos y servicios habían estado creando en el último tiempo y sobre todo por networking [redes de trabajo] en relación a cómo se pueden hacer partnership [asociarse] , cómo se pueden trabajar en conjunto. Y eso para mí fue lo más valioso del congreso.Resumen del Congreso América Digital 2022El Congreso América Digital 2022 reunió más de 5.000 personas durante dos días. Entre los asistentes destacaron los principales tomadores de decisiones en materia de telecomunicaciones, bancos, retail, industrias, educación y autoridades de Gobierno que lideran la innovación y transformación digital de sus organizaciones.Los organizadores del evento estimaron que el impacto económico del congreso ascendió a los 500 millones de dólares. El próximo Congreso de Tecnología y Negocios América Digital se realizará entre el 24 y 25 de mayo en la Ciudad de México.

