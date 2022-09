https://sputniknews.lat/20220910/peskov-no-ve-nada-malo-en-que-los-deportistas-se-cambien-de-ciudadania-1130331461.html

Peskov no ve nada malo en que los deportistas se cambien de ciudadanía

Peskov no ve nada malo en que los deportistas se cambien de ciudadanía

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, considera que no hay nada de malo cuando los deportistas adoptan otras ciudadanías para competir pues... 10.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-10T19:54+0000

2022-09-10T19:54+0000

2022-09-10T19:54+0000

internacional

⚽ deportes

dmitri peskov

tatiana navka

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1092429545_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_9a99d56998e01a25c87a083dc7b31d0c.jpg

El vocero explicó que su tercera mujer, la patinadora artística sobre hielo Tatiana Navka, "era ucraniana, luego ciudadana de Bielorrusia, y después vivió la mitad de su vida en Estados Unidos porque la colapsada Unión Soviética no podía darle la oportunidad de competir".Según Peskov, su esposa "está agradecida con Estados Unidos por esto"."Luego se convirtió en ciudadana de la Federación de Rusia y recibió una medalla de oro. Por lo tanto, no hay nada de malo en eso", agregó.El pasado 28 de febrero, el Comité Olímpico recomendó a las organizaciones deportivas internacionales no permitir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones e indicó que solo podrían competir en los torneos como atletas neutrales.Además, los equipos y clubes rusos fueron suspendidos de las competiciones de las federaciones internacionales de Hockey sobre Hielo, Patinaje, Fútbol Asociado, Rugby, Baloncesto, así como de los torneos de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol y otras grandes organizaciones deportivas.

https://sputniknews.lat/20220906/rusia-hace-todo-para-que-sus-deportistas-puedan-participar-en-los-jjoo-1130124799.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, dmitri peskov, tatiana navka, rusia