¿Qué futuro les espera a los reinos de la Mancomunidad?

¿Qué futuro les espera a los reinos de la Mancomunidad?

La muerte de la reina británica Isabel II y la proclamación de su hijo Carlos el nuevo rey del Reino Unido plantea la cuestión de si logrará guardar el título... 10.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-10T15:45+0000

2022-09-10T15:45+0000

2022-09-10T16:26+0000

La reina Isabel II, que subió al trono en 1952, fue formalmente la jefa de Estado de otros 14 países de América del Norte y de la región de Australia-Oceanía: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Belice, Bahamas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Granada, Tuvalu, las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.Todos los países son monarquías constitucionales en las que el monarca británico tiene poderes simbólicos, como la aprobación de un nuevo Gabinete. El poder político verdadero en cada país es llevado a cabo por el primer ministro, mientras que un gobernador general que representa al monarca realiza actividades formales, culturales y ceremoniales.Por otra parte, Isabel II también dirigió la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations, en inglés), una asociación de 55 naciones, aparte del Reino Unido, la mayoría de las cuales anteriormente fueron colonias británicas.Sin embargo, la mayoría de los países del grupo de 56 naciones, excluyendo las 14 monarquías constitucionales, se han proclamado repúblicas con sus propios jefes de Estado. El último país en independizarse fue Barbados, que hasta 2021 reconocía a la reina Isabel II como jefa de Estado. Sin embargo, el país insular continúa formando parte del bloque de la Mancomunidad de Naciones.Barbados siguió el ejemplo de otras naciones de la región: otros países como Guyana, Trinidad y Tobago, y Dominica, se convirtieron en repúblicas en 1970, 1976 y 1978, respectivamente.El deseo de independizarse de la corona lo han manifestado al menos seis países del Caribe. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves buscan seguir el camino de Barbados y proclamarse repúblicas.En marzo de 2022, el príncipe William y su esposa Kate durante su gira por el Caribe que incluyó a Belice, Jamaica y las Bahamas fueron recibidos con diversas protestas que exigían reparaciones históricas por la esclavitud impuesta por el Imperio británico en esos territorios.El entusiasmo por desprenderse de lazos con la corona no solo cobra fuerza en la región Caribe sino también avanza en Australia. En el referéndum de 1999 los australianos rechazaron la opción de convertirse en una república, sin embargo, la muerte de Isabel II no ha hecho sino reavivar viejos debates.¿Qué futuro les espera a los reinos de la Mancomunidad?

