Israel agradece a tres potencias europeas su firme postura en las negociaciones con Irán

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro israelí, Yair Lapid, agradeció a Alemania, Francia y el Reino Unido su postura con respecto al acuerdo nuclear con Irán. 11.09.2022, Sputnik Mundo

El primer ministro calificó de "exitosa" la campaña política que Israel lleva a cabo para frenar la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 e impedir el levantamiento de las sanciones a Irán. "Todavía no ha terminado, es un largo camino, pero hay señales alentadoras", añadió.El primer ministro señaló que Israel trata de "evitar que Irán establezca bases terroristas en todo Oriente Medio y especialmente en Siria"."Quiero enfatizar desde aquí que Israel no aceptará que Siria sea utilizada como eje para la transferencia de armas a organizaciones terroristas, y no aceptará el establecimiento de bases iraníes o bases de milicias en nuestra frontera norte", advirtió.El 10 de septiembre Alemania, Francia y Reino Unido expresaron "serias dudas" sobre la sinceridad de Teherán en largos meses de negociación sobre el futuro del Plan de Acción Integral Conjunto.El Ministerio de Exteriores iraní calificó esa declaración de "poco constructiva" y "contraria a la buena fe".También el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, opinó que es "muy inoportuna", pues llega "justo en un momento crítico de las negociaciones" y la víspera de una reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).Un informe trimestral del OIEA, citado la semana pasada por varios medios internacionales, señala que Irán amplió en un tercio sus reservas de uranio enriquecido al 60% en los últimos tres meses, hasta un total de de 55,6 kilogramos, y que no se puede garantizar ahora que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico.La cantidad total de uranio enriquecido a diferentes niveles aumentó hasta 3.940,9 kilos entre mayo y agosto, muy por encima de los límites que pactaba el convenio de 2015.

