Las restricciones de Occidente a la compra de petróleo ruso son "un acto de desesperación"

https://sputniknews.lat/20220911/las-restricciones-de-occidente-a-la-compra-de-petroleo-ruso-son-un-acto-de-desesperacion-1130340714.html

Las restricciones de Occidente a la compra de petr贸leo ruso son "un acto de desesperaci贸n"

Las restricciones de Occidente a la compra de petr贸leo ruso son "un acto de desesperaci贸n"

EEUU amenaza con imponer sanciones a las empresas que compren petr贸leo ruso a un precio superior al l铆mite fijado por Washington y sus socios. Sin embargo, no... 11.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-11T14:42+0000

2022-09-11T14:42+0000

2022-09-11T14:44+0000

econom铆a

馃搱 mercados y finanzas

rusia

馃摪 las consecuencias econ贸micas de las sanciones occidentales contra rusia

eeuu

petr贸leo

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1125201120_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_1ba73801e0838373815705f862dfcf56.jpg

El Departamento del Tesoro estadounidense subray贸 que Occidente planea imponer un tope al precio del petr贸leo ruso ya en diciembre de 2022. Aclar贸 que las restricciones a los servicios de transporte de petr贸leo implican la prohibici贸n de asegurar y financiar buques dedicados al transporte de crudo.En respuesta a esas declaraciones, el presidente ruso, Vlad铆mir Putin, afirm贸 que Rusia no permitir谩 que nadie le imponga ninguna norma, tampoco en el sector energ茅tico.Seg煤n el mandatario ruso, si se introdujera un tope de precios para la energ铆a rusa, Mosc煤 simplemente se negar铆a a suministrarla, ya que ir铆a en contra de los intereses econ贸micos de Rusia.Por su parte, el subdirector del Instituto de Historia y Pol铆tica de la Universidad Pedag贸gica Estatal de Mosc煤, Vlad铆mir Shapov谩lov, se帽al贸 que Occidente est谩 tratando de idear nuevas formas de imponer sanciones a Rusia. Sin embargo, los 煤ltimos intentos de este tipo, relativos a un techo en los precios del petr贸leo ruso y a las restricciones contra los rusos que apoyan las acciones de Rusia en Ucrania, "son esencialmente una prueba de un acto de desesperaci贸n"."Demuestra que las sanciones occidentales no funcionan como Washington y sus aliados quisieran. Occidente no tiene mecanismos reales para presionar a Rusia. Rusia sigue desarrollando su econom铆a, incluso obteniendo m谩s ingresos del suministro de petr贸leo", afirm贸 el experto.Al mismo tiempo, Shapov谩lov calific贸 de absurdos los planes de Washington de imponer sanciones a todos los rusos que apoyen a los dirigentes rusos en la cuesti贸n ucraniana.En cuanto a la limitaci贸n del precio del petr贸leo ruso que EEUU y sus aliados planean introducir a partir del 5 de diciembre, seg煤n Shapov谩lov, esta limitaci贸n no tiene nada que ver con los principios del mercado libre "que profesan los propios pa铆ses occidentales". Al mismo tiempo, el experto record贸 que esta idea de Washington fue ignorada no solo por la India y China 鈥攑rincipales socios energ茅ticos de Rusia鈥 sino tambi茅n por la mayor铆a de los dem谩s pa铆ses del mundo.A su vez, el subdirector general del Instituto Nacional de la Energ铆a, Alexandr Fr贸lov, cree que al imponer un tope de precios al petr贸leo ruso, Occidente conseguir谩 ante todo que las compa帽铆as de seguros europeas y estadounidenses y las empresas que ofrecen otros servicios relacionados con el transporte de petr贸leo pierdan simplemente un lucrativo mercado de ventas.Las medidas restrictivas de Occidente har谩n que su dominio en el transporte y los seguros del petr贸leo "simplemente se desvanezca" con el tiempo, opin贸 Stanislav Mitraj贸vich, el experto del Fondo Nacional de Seguridad Energ茅tica.Enfatiz贸 que otros pa铆ses crear谩n sus propias compa帽铆as de seguros, por ejemplo, China o la India. La propia Rusia puede apoyar el mercado nacional de seguros y otros servicios necesarios para el transporte de petr贸leo, agreg贸 a su vez Fr贸lov.Mitraj贸vich concluy贸 que el mercado de estos servicios se reorientar谩, y las empresas occidentales, que perder谩n a su mayor cliente [Rusia], ser谩n las primeras en sufrir p茅rdidas por ello.

https://sputniknews.lat/20220911/un-mal-presagio-que-significa-el-atasco-de-la-locomotora-alemana-para-la-zona-euro-1130333916.html

https://sputniknews.lat/20220910/quien-sanciona-a-quien-como-el-guion-occidental-de-medidas-antirrusas-se-volvio-en-su-contra-1130316593.html

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃搱 mercados y finanzas, rusia, 馃摪 las consecuencias econ贸micas de las sanciones occidentales contra rusia, eeuu, petr贸leo, occidente