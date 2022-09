https://sputniknews.lat/20220911/lavrov-desaconseja-a-ucrania-retrasar-el-proceso-de-negociaciones-con-rusia-1130339402.html

Lavrov desaconseja a Ucrania retrasar el proceso de negociaciones con Rusia

Lavrov desaconseja a Ucrania retrasar el proceso de negociaciones con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió a Kiev de que los retrasos en el proceso de negociaciones con Moscú complican la... 11.09.2022, Sputnik Mundo

"No renunciamos a las negociaciones. Quienes sí lo hacen, deben entender que, a medida que van dilatando ese proceso, más difícil será alcanzar un acuerdo", dijo Lavrov al canal de televisión Rossiya 1. El canciller agregó que Rusia sabe cómo lograr sus objetivos.Moscú y Kiev celebraron varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación rusa. La última tuvo lugar el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó tras la reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, el canciller Lavrov denunció el pasado 7 de abril que el anteproyecto de un acuerdo de paz presentado por Ucrania contenía cláusulas diferentes a las propuestas hechas en Estambul.A mediados de mayo, Putin calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que "no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo".

