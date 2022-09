https://sputniknews.lat/20220911/si-eeuu-no-libera-a-assange-la-estatua-de-libertad-tiene-que-ser-devuelta-a-francia-1130343301.html

Padre de Assange a Sputnik: "Si EEUU no lo libera, devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia"

Padre de Assange a Sputnik: "Si EEUU no lo libera, devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia"

Frente a la embajada de EEUU de la Ciudad de México tuvo lugar una manifestación por la libertad del periodista Julian Assange quien ahora permanece recluido... 11.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-11T19:15+0000

2022-09-11T19:15+0000

2022-09-11T19:47+0000

internacional

💬 entrevistas

📰 caso del fundador de wikileaks julian assange

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1130343674_0:149:1601:1049_1920x0_80_0_0_87b2fb354633dc45b1adce9895c9c8b4.jpg

El colectivo #24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange ha protestado por la libertad de prensa y de expresión frente a la embajada de EEUU en la Ciudad de México, con la presencia del padre y medio hermano del fundador de Wikileaks, John y Gabriel Shipton respectivamente.Un día antes, en un centro cultural de Los Pinos, su familia asistió la presentación del documental que se llama Ithaka. Esta película, dirigida por Ben Lawrence, relata cómo una familia ha invertido años en buscar la liberación de Julian. Shipton critica a los funcionarios de EEUU, asegurando que ellos recorren el mundo afirmando que defienden la libertad de expresión, cuando persiguen a su hijo precisamente por ejercer ese derecho.En la entrevista a Sputnik, John Shipton, el padre del fundador de Wikileaks habló del papel de México en la liberación de Assange, cual considera fundamental y significativo:"El presidente Obrador ha hecho una contribución muy significante y profunda para la libertad de Julian Assange en el mundo. Fue el primer presidente que dijo que Julian Assange debe estar libre. Y si EEUU no lo hace, entonces la estatua de Libertad tiene que ser devuelta a Francia. Porque ya no es apropiado que se encuentre en EEUU más".—¿Cree que el Gobierno de México realmente puede hacer algo para frenar la extradición?—En el mundo de la política, las palabras son acciones. El presidente Obrador ha hecho una acción profunda ya diciendo que Julian Assange es bienvenido en México. Y que Julian es un símbolo de la libertad de prensa en todo el mundo.—¿Cree que el caso de Assange está demostrando la verdadera cara de la “libertad” en EEUU?—Julian junto con Chelsea Manning y muchas otras personas lograron demostrar lo que es Washington, no la gente de EEUU, sino Washington, la actitud de Washington y cómo Washignton gobierna en su imperio.—¿Cuál es el siguiente paso?—El siguiente paso es una apelación a un tribunal superior para la revisión de la sentencia de los magistrados de Julian Assange. Rechazamos sus argumentos principales y decimos que están equivocados.Recordemos que Julian Assange desde hace años ha sido sometido a un extenuante proceso judicial que busca extraditarlo a Estados Unidos para ser enjuiciado y condenado. Assange permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de Estados Unidos y, desde ese momento, se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, al sur de la capital británica.El 1 de julio, el fundador de WikiLeaks apeló la orden de extradición a Estados Unidos.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 entrevistas, 📰 caso del fundador de wikileaks julian assange, julian assange