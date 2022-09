https://sputniknews.lat/20220911/un-mal-presagio-que-significa-el-atasco-de-la-locomotora-alemana-para-la-zona-euro-1130333916.html

¿Un mal presagio? Qué significa el atasco de la locomotora alemana para la zona euro

¿Un mal presagio? Qué significa el atasco de la locomotora alemana para la zona euro

La zona euro se encuentra en una situación peligrosa, consideran los medios de comunicación. La crisis energética está destruyendo a Alemania, la mayor... 11.09.2022

"En Alemania, varias crisis inminentes han dominado los titulares este verano: en particular, la crisis energética, la llamada crisis climática y la crisis económica más amplia. Pero hay una crisis emergente que apenas se menciona: la crisis de la eurozona"."Las perspectivas de la zona euro son sombrías. La semana pasada, el euro cayó por debajo de la paridad con el dólar, su nivel más bajo en 20 años. Y en julio, la tasa de inflación de la eurozona alcanzó un récord del 8,9%, y sigue aumentando", recuerda el artículo de Sabine Beppler-Spahl en la revista Spiked. De hecho, así fue: en agosto pasado, la inflación se situó en el 9,1 % en la zona del euro, principalmente debido a los elevados costes de la energía. Mientras tanto el BCE ha elevado hace unos días los tipos de interés un 0,75%, que representa la mayor subida de la historia de la zona euro, jamás realizada en los casi 24 años de historia de la institución, informaba El País. La autoridad monetaria ha decidido incrementar el precio del dinero en tres cuartos de punto, hasta el 1,25%.Según los datos de Eurostat, el déficit comercial no desestacionalizado de los 19 países que comparten el euro con el resto del mundo, fue de 24.600 millones de euros en junio, frente a un superávit de 17.200 millones en junio de 2021. El déficit desestacionalizado fue aún mayor, de 30.800 millones, frente a los 27.200 millones de mayo.Ver la paja en el ojo ajenoDe hecho, lo que está ocurriendo es una continuación de la crisis que vive actualmente Alemania. La eurozona depende tanto de ella que los efectos de las turbulencias económicas a las que se enfrenta ahora Berlín se dejarán sentir pronto en todo el continente, opina la autora."Si el euro cae, Europa caerá", dijo la excanciller alemana Angela Merkel en plena crisis de la deuda soberana de 2010. "Ahora se trata de decir que si Alemania cae, toda la zona euro caerá también". Los políticos alemanes nos convencen de que es la campaña militar de Rusia en Ucrania la que provoca la actual crisis económica. Sin embargo, subraya, esto es solo una parte del panorama general. Las causas de la crisis son mucho más profundas. La inflación en la eurozona lleva aumentando desde el verano pasado (en enero fue del 5,1%, muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%). "Y lo que es más importante, Alemania lleva muchos años mostrando un ritmo de crecimiento muy lento". Aunque la economía alemana volvió a crecer en 2021, su recuperación fue mucho más lenta de lo que esperaban los economistas. ¿Por qué se ha atascado la locomotora alemana?A pesar de estos problemas persistentes, lo que sí generó un shock fue cuando se anunció en julio que Alemania había registrado, por primera vez en tres décadas, un déficit comercial mensual. La última vez que la balanza comercial dio un saldo negativo mensual en exportación, fue en 1991, el turbulento año de la reunificación. Las exportaciones en mayo sumaron 125.800 millones de euros, un 0,5% menos que el mes anterior, mientras que las importaciones fueron de 126.700 millones, un 2,7% más que en abril. La balanza comercial registró pues un déficit de 1.000 millones.Algo que muchos consideran como un mal presagio para Alemania, cuyo crecimiento ha dependido principalmente de sus exportaciones. Esto también afectará a la zona euro, afirma la autora.En 2010, la crisis de la deuda soberana llevó al euro al borde del colapso. Se culpó a Grecia de pedir demasiado dinero prestado. En 2009, la deuda soberana de Grecia alcanzó el 127% del PIB. Sin embargo, a pesar de todas las duras medidas de austeridad impuestas a Grecia por la UE desde entonces, su deuda no ha hecho más que aumentar. El año pasado, la deuda nacional de Grecia superó los 190% del PIB. Los niveles de deuda de España, según los datos del banco de España, es de 117,7 % a 14 de junio del 2022, mientras que el de Italia es alrededor del 150% del PIB.La clase política alemana intenta culpar al conflicto ucraniano de todos los graves problemas a los que se enfrenta actualmente Europa, considera la autora y con ello, intenta eludir la responsabilidad de sus errores pasados. "Al fin y al cabo, fue la insensata decisión de Angela Merkel de abandonar la energía nuclear en 2011 la que condujo a la dependencia de Alemania del gas ruso, y fue una de las principales causas de la actual crisis energética".

