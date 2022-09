Alemania podría perder todo su sistema industrial

https://sputniknews.lat/20220912/alemania-podria-perder-todo-su-sistema-industrial-1130369523.html

"La situación parece 'tóxica' para muchas empresas. Y a través de las cadenas de suministro globales, este 'veneno' podría extenderse al resto del mundo industrializado, que depende en gran medida de los fabricantes alemanes", escribió el medio británico, citando a Siegfried Russwurm, jefe de la Asociación de la Industria Alemana BDI.En su opinión, la fabricación en Alemania estaba en peligro de extinción. El mayor problema para la industria fue el coste de la energía. Por ejemplo, el precio de la electricidad ya se multiplicó por 15 para el próximo año y el del gas por 10.El medio añadió que la industria alemana dependió en los últimos años de la energía barata de Rusia y de la posibilidad de vender sus productos en los mercados chinos. Debido a las sanciones y al declive de la economía china, Alemania se enfrentó a una prueba de resistencia de su sistema industrial.Las pequeñas empresas con menos de 1.000 empleados, como las panaderías, fueron las más afectadas por la crisis. Según el medio, una cuarta parte de ellos ya rechazó los pedidos de producción.Además, la crisis industrial, causada, entre otras cosas, por problemas en la cadena de suministro, está perturbando aún más esas mismas cadenas."Demostrando cómo estos movimientos se extienden a través de la cadena de suministro, el cierre ha provocado una escasez de AdBlue, un producto que es crucial para la limpieza de los motores diesel de los camiones, y están ayudando a vincular a Alemania con los mercados de ultramar. Stefan Coutts, del Instituto de Kiel, advierte que "una avalancha económica se dirige hacia Alemania". Los clientes mundiales de las empresas alemanas pronto sentirán los ecos de este fenómeno", resumen los autores.Las grandes industrias también están sufriendo. Por ejemplo, el gigante del acero ArcelorMittal anunció planes para cerrar dos plantas y enviar a los empleados de vacaciones. El productor de amoníaco y carbamida Stickstoffwerke Piesteritz ya cerró plantas en Sajonia-Anhalt. Y los clientes mundiales de las empresas alemanas pronto sentirán los ecos de este fenómeno, predice The Economist.Por su parte, la revista alemana Welt subrayó que representantes de la industria siderúrgica alemana y de otras industrias creen que la grave situación energética del país se convertirá en una crisis industrial en toda regla."La crisis energética se convertirá en una crisis industrial", declaró Rainer Blaschek, director de la filial alemana de ArcelorMittal, la mayor empresa siderúrgica del mundo. En su opinión, los elevados precios de la energía están causando graves problemas en la industria siderúrgica alemana, donde las empresas se ven obligadas a "parar la producción". Al mismo tiempo, la escasez de acero resultante, unida a los elevados costes de la energía, tuvo un efecto dominó, provocando la congelación de la actividad en "una serie de sectores relacionados", dijo. Los fabricantes de "máquinas-herramienta, coches y barcos", así como los constructores de "edificios, tuberías y centrales eléctricas" se vieron afectados, añade Welt.Por su parte, Hans Jürgen Kerckhoff, vicepresidente del sindicato Stahl advirtió de las graves consecuencias y la sustitución de los fabricantes alemanes por proveedores extranjeros.En opinión de Christian Fitmeyer, jefe de la asociación alemana de trabajadores del acero y el metal, en el futuro será posible que no queden empleados en la industria siderúrgica."Si las cosas siguen así antes de Navidad, no quedará ni un solo empleado en la industria siderúrgica", declaró Fitmeyer a la revista.Los países occidentales se enfrentaron a la subida de los precios de la energía y a un repunte de la inflación debido a la imposición de sanciones contra Moscú y al abandono del combustible ruso. Con el telón de fondo de la subida de los precios de los combustibles, principalmente del gas, la industria europea perdió en gran medida su ventaja competitiva, lo que afectó también a otros ámbitos de la economía. Estados Unidos y los países europeos también se enfrentaron a una inflación récord en décadas.

