Boric promete seguir buscando a los desaparecidos a 49 años del golpe contra Allende en Chile

La tradicional romería que comienza en la Alameda y concluye en el Cementerio General, fue interrumpida por la represión policial.Un grupo de manifestantes encapuchados se enfrentaron a los carabineros y se registraron algunas escenas de saqueos en negocios cercanos al cementerio.Por la mañana, el presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó un acto de conmemoración en La Moneda, donde recordó la figura de Salvador Allende y la influencia que tiene hoy en día sobre su gobierno.“Hace 49 años el presidente Salvador Allende y sus colaboradores y colaboradoras (...) nos dieron una lección histórica de lealtad, de consecuencia, por sobre todo de dignidad. En sus últimas palabras, nos recuerda que siempre estará junto a nosotros. Y ese metal tranquilo de su voz, sigue resonando hasta el día de hoy en nuestro cotidiano trabajo”, dijo el presidente Boric.También recordó a todos aquellos que fueron víctimas de la dictadura del General Pinochet y a aquellos que lucharon por recuperar la democracia.El presidente aprovechó la ocasión para referirse a las elecciones del domingo anterior, donde el proyecto de constitución que presentó la Convención Constituyente fue rechazado por la ciudadanía.De acuerdo a Boric, "los resultados del Plebiscito del domingo no son apropiables por nadie en particular y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile".El principal anuncio que realizó el presidente Boric durante su discurso, fue el de lanzar el Plan Nacional de Búsqueda. Este plan se realizará en conjunto con los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura pinochetista, para poder localizar sus restos.“Mil ciento noventa y dos detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, destacó el presidente.Pero Boric parece ser muy optimista al evaluar el crecimiento de la sociedad chilena desde 1973 a la fecha.El proyecto de constitución rechazado en las urnas despertó lo peor de sí en una parte de la sociedad chilena.El sábado, La Cámara de Diputados de Chile presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones después de que un centenar de parlamentarios recibieran una amenaza anónima en sus correos institucionales.La amenaza se refiere al accionar de los parlamentarios en el proceso constitucional de Chile. A partir del rechazo al proyecto, quien escribió la amenaza pretende que se detenga el proceso de reforma constitucional.La carta dice en referencia al proyecto de Constitución: "Nosotros la hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual Constitución".El autor se abroga la representación popular y amenaza a los diputados con encontrarlos en sus domicilios.La carta dice: "El Congreso nos pertenece. No continúen usándolo para su propio beneficio. Si debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho a hacerlo. Esperando que lo hayan comprendido de una buena vez, y comiencen a respetar a sus soberanos, les envío saludos".La seriedad de la amenaza se hace palpable al ver que el mensaje estaba acompañado de una lista de los diputados amenazados con sus correspondientes domicilios.De acuerdo con el presidente de la cámara de Diputados, Raúl Soto, estos datos son lo que tornan la amenaza creíble.La vocera del gobierno, Camila Vallejo, declaró que este tipo de amenazas no detendrán la labor de reforma.En declaraciones a la cadena RT, la periodista y documentalista Carolina Gaterol considera que todavía quedan remanentes del pinochetismo que actúan mediante la intimidación para frenar el proceso de cambio constitucional y diálogo democrático.Unas amenazas anónimas no serán suficientes para detener un proceso popular como el iniciado en las manifestaciones de 2019.Al igual que en 1973, parte de la sociedad puede recurrir a la violencia. Pero cabe recordar las palabras del últido discurso de Salvador Allende, donde nos recuerda que los procesos sociales no se frenan con el crimen ni la fuerza.

