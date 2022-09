https://sputniknews.lat/20220912/cuatro-buques-autorizados-a-abandonar-ucrania-en-el-marco-del-pacto-alimentario-1130349703.html

Cuatro buques, autorizados a abandonar Ucrania en el marco del pacto alimentario

Cuatro buques, autorizados a abandonar Ucrania en el marco del pacto alimentario

ONU (Sputnik) — El Centro Conjunto de Coordinación (CCC), con sede en Estambul, autorizó a cuatro buques abandonar Ucrania el 12 de septiembre en el marco del... 12.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-12T02:30+0000

2022-09-12T02:30+0000

2022-09-12T02:30+0000

economía

📰 el acuerdo alimentario de estambul

ucrania

onu

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1129363509_141:206:3051:1843_1920x0_80_0_0_6cd7bdedda3fd90801628f38be8220f2.jpg

Se trata del granelero NORD STARK, que zarpará del puerto de Chernomorsk rumbo a España con un cargamento de 27.500 toneladas de trigo.La embarcación HADAR saldrá del puerto de Yuzhni y llevará a Italia 35.000 toneladas de maíz y 23.500 toneladas de trigo.El navío SALLY M zarpará de Chernomorsk y transportará al Líbano 6.857 toneladas de maíz.Para el 11 de septiembre, desde los puertos ucranianos fueron exportados en total 2.607.511 toneladas de granos y alimentos.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en Estambul un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El secretario general de la ONU, António Guterres, por su parte, anunció la creación del Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde los puertos ucranianos.El 7 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los Estados de la Unión Europea (UE).A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona. El acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará.

https://sputniknews.lat/20220906/nebenzia-acuerdo-sobre-cereales-de-onu-no-esta-funcionando-para-rusia-1130153063.html

https://sputniknews.lat/20220909/putin-solo-el-3-del-grano-ucraniano-fue-recibido-por-los-paises-necesitados-1130279547.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el acuerdo alimentario de estambul, ucrania, onu, 📈 mercados y finanzas