Finlandia evitará una plena prohibición de entrada para turistas rusos

Finlandia evitará una plena prohibición de entrada para turistas rusos

HELSINKI (Sputnik) — Finlandia no impondrá una completa prohibición a la entrada para los rusos con visados de turista, dijo el director general de servicios... 12.09.2022

2022-09-12T20:22+0000

2022-09-12T20:22+0000

2022-09-12T20:22+0000

internacional

finlandia

rusia

europa

visados

"Finlandia no tendrá una prohibición total como en los países bálticos y Polonia", declaró Tanner, citado por la empresa de tele y radiodifusión Yle, aunque indicó que "un enfoque común de la UE, que busca Finlandia, sería el mejor y el más efectivo".Además, en un comentario al periódico Iltalehti, el director general de servicios consulares explicó que Helsinki no ve marco jurídico para cancelar la concesión de todos los visados turísticos a los rusos.La semana pasada, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania decidieron imponer, de manera conjunta, restricciones temporales a los viajes de los ciudadanos de Rusia a sus territorios.En una reunión informal celebrada en la capital checa, Praga, el pasado 1 de septiembre, los ministros de Exteriores de la UE acordaron suspender el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos rusos, y el día 6, la Comisión Europea aprobó la propuesta a partir de este 12 de septiembre.Eso significa que los ciudadanos rusos ya no disfrutarán de un acceso privilegiado a Europa y se enfrentarán a un proceso de solicitud de visado más largo, costoso y difícil.El 7 de septiembre el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en el Foro Económico Oriental que Rusia actuará de conformidad con sus propios intereses respecto a la restricción de visados por parte de la Unión Europea (UE) y no va a tomar medidas simétricas.

