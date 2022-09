https://sputniknews.lat/20220912/grossi-el-oiea-no-puede-garantizar-caracter-pacifico-del-programa-nuclear-irani-1130359729.html

Grossi: el OIEA no puede garantizar carácter pacífico del programa nuclear iraní

Agregó que el OIEA sigue estando listo para reiniciar la cooperación con Irán sin demora para resolver estas cuestiones.Sin embargo, continuó Grossi, Teherán sigue sin contactar con el organismo.A principios de junio, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, presentó unos documentos en los que se afirma que Irán, supuestamente, oculta al OIEA el estado de su programa nuclear.El 8 de junio, el Consejo de Gobernadores del OIEA aprobó una resolución promovida por EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania sobre Irán que critica a Teherán por no presentar explicaciones sobre las partículas de uranio supuestamente presentes en "tres sitios no declarados".Rusia y China votaron en contra el documento que, según un comunicado de la Cancillería rusa, es "una resolución antiiraní que tiene un obvio carácter politizado".El 20 de junio el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzade, declaró que, a pesar de las obstrucciones y falta de cooperación de Washington, Teherán trata desde abril de 2021 de impulsar las negociaciones para reanimar el acuerdo nuclear.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear.Sin embargo, el marzo pasado, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció una pausa en las conversaciones de Viena "debido a factores externos" de lo que Irán culpó a las autoridades de EEUU.

