La cápsula de tripulación se eyecta del cohete New Shepard durante un despegue fallido | Video

El lanzamiento del cohete New Shepard de la compañía Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, acabó de una manera precipitada e inesperada el 12 de septiembre en... 12.09.2022, Sputnik Mundo

Afortunadamente, en esta misión en concreto la nave no iba tripulada y solo contenía cargamento. Cuando iba a una velocidad de unos 1.100 kilómetros por hora y alcanzó una altitud de unos 8.600 metros, el motor del cohete empezó a lanzar llamas. El incidente ocurrió en el llamado punto Max Q, que es el momento en el que el cohete es sometido a las máximas cargas aerodinámicas.Inmediatamente la cápsula con el cargamento se eyectó con sus propios motores para alejarse del cohete defectuoso. Más tarde, esta cápsula acabó aterrizando con un paracaídas, pues este sistema está pensado para salvar a la tripulación.En la propia compañía aún no han proporcionado detalles sobre la causa del incidente."Al parecer hemos sufrido una anomalía en nuestro vuelo de hoy, esto no estaba planeado y todavía no tenemos detalles, pero nuestra cápsula de tripulación logró eyectarse con seguridad", dijo durante la transmisión del lanzamiento Erika Wagner, una empleada de Blue Origin.

