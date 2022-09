https://sputniknews.lat/20220912/lasso-asume-el-riesgo-de-una-consulta-ciudadana-en-ecuador-con-baja-aceptacion-popular-1130374093.html

Lasso asume el riesgo de una consulta ciudadana en Ecuador con baja aceptación popular

El mandatario presentó al país la propuesta desde la localidad de Carapungo, en la provincia de Pichincha (norte), y ante la presencia de los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez; del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara.La iniciativa se concretará a través de ocho preguntas sobre tres ejes temáticos: seguridad, institucionalidad y ambiente.Esta votación, en caso de ser favorable al Gobierno, daría la posibilidad de oxigenar su mandato y de paso legitimarse en el poder, para dar paso a otros cambios con el respaldo popular en las urnas.El mandatario aseguró que la consulta ciudadana "está a favor del Ecuador" y "no está contra nadie"; sin embargo, no incluyó temas esperados a la luz de la situación socioeconómica del país, como una reforma laboral.Ahora el próximo paso es que la Corte Constitucional califique el proyecto de consulta ciudadana y dé paso para que se pueda realizar el próximo año, al unísono de la elección de autoridades locales en el país.Pregunta 1: seguridadLa primera pregunta indagará si los ecuatorianos están de acuerdo con que la policía y los militares trabajen conjuntamente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo."Queremos un país donde la ley sea respetada; un país cuyas fuerzas de seguridad estén completamente volcadas y coordinadas en la protección de la ciudadanía", explicó.Lasso omitió las causas de la inseguridad ciudadana y solo lamentó la muerte de policías fallecidos en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.Pregunta 2: extradiciónEl Gobierno consultará la opinión respecto a si la ciudadanía está de acuerdo con la extradición de los narcocriminales para que sean juzgados fuera del Ecuador y de acuerdo con la legislación de los países donde cometieron el delito.En este caso, los extraditados "enfrentarían condenas mucho más duras e ineludibles en el Ecuador", con lo cual queda abierta la posibilidad de que puedan ser condenados a pena de muerte, prohibida en la nación suramericana.Pregunta 3: elección de funcionariosEl jefe de Estado señaló que se busca dotar a la Fiscalía de mejores herramientas para que puedan elegir a sus servidores, "sin intromisiones de nadie, de manera autónoma, para que la corrupción pueda ser descubierta en todo lado y se produzca así una mejor justicia".Esto tendría su origen en los audios difundidos donde funcionarios del Consejo de la Judicatura habrían sido puestos en evidencia en un presunto tráfico de influencias.Pregunta 4: asambleístasEn este punto, se propone reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que actualmente es de 137, e incrementar el control y la vigilancia sobre estos."Por eso les preguntaremos si están de acuerdo en eliminar el número de asambleístas a uno cercano a 100", dijo.Pregunta 5: partidos políticosAsimismo, se consultará en las urnas si la ciudadanía está de acuerdo en la obligatoriedad para que los partidos políticos cuenten con un registro formal de afiliados, debidamente auditado por el Consejo Electoral Nacional.Dicho registro certificará que los partidos políticos que participen en las elecciones tengan verdaderas raíces en la ciudadanía, dijo.Pregunta 6: control socialCon esta pregunta, de acuerdo con el mandatario ecuatoriano, busca reformar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —entidad autónoma de transparencia— en la elección de las autoridades de control y eliminar esa potestad actual, para que esto pueda hacerse mediante un mecanismo meritocrático y de excelencia.Pregunta 7: ambienteEn este punto se espera consultar la creación de un subsistema de protección del agua, que sea incluido en el sistema nacional de áreas protegidas, en un esfuerzo más por seguir protegiendo el ambiente.Recordó que ya Ecuador ha dado muestras de su voluntad por proteger la naturaleza con la creación de la Reserva Hermandad, para proteger el archipiélago de las Galápagos.Pregunta 8: incentivosLa última pregunta de la papeleta contemplaría el otorgamiento de retribuciones e incentivos a quienes presten servicios para la conservación de la naturaleza."Es decir, que el ciudadano que proteja al medio ambiente, pueda percibir una merecida compensación por sus servicios, lo cual en la actualidad, extrañamente, no está permitido.Lasso convocó la consulta en momentos que su administración tiene una desaprobación de más de 60%, y cuando el país vive una crisis de seguridad.

