¿Qué le puede pasar a la central nuclear de Zaporiyia después de un cierre total?

¿Qué le puede pasar a la central nuclear de Zaporiyia después de un cierre total?

El sexto reactor de la planta nuclear de Zaporiyia tuvo que cerrarse debido a los incesantes bombardeos ucranianos en la zona de la central.

2022-09-12T17:19+0000

2022-09-12T17:19+0000

2022-09-12T17:19+0000

Alexandr Uvárov, director de Atominfo-Center y redactor jefe de Atominfo.ru destacó que si una unidad de energía está apagada y no funciona, en caso de una situación de emergencia, los operadores que mantienen esta unidad tienen mucho más tiempo para hacer frente a la situación.Al mismo tiempo, hay que estar enfriando el reactor todo el tiempo. Antes del cierre, la energía para ello la generaba la propia planta, pero ahora es necesario conseguirlo desde fuera. La propia central nuclear de Zaporiyia se alimenta de fuentes ucranianas pero las líneas de comunicación están amenazadas por los bombardeos. Un empleado de la planta de Zaporiyia, Serguéi, dijo que la planta funciona ahora con generadores diésel y seguirá así."En cuanto a los generadores diésel, ahora es suficiente, ya veremos, tal vez aguantaremos con ellos. De todos modos, tendríamos que parar la turbina, porque no se puede volver a encender en la red, es todo un procedimiento, y bastante minucioso, para que funcione correctamente", afirmó.Por su parte, el asesor de dirección del Instituto Kurchátov, Alexandr Borovói, aseguró que para seguir con los generadores de diésel, hará falta una buena reserva de combustible."Si todos cambiaron a generadores diésel, también es posible trabajar con generadores diésel. Pero aquí hay un cierto riesgo porque se trata de un aparato que tiene un periodo de funcionamiento y unos parámetros técnicos determinados. Y en segundo lugar, necesitas tener un buen suministro de combustible".A su vez, el asesor del jefe de la empresa Rosenergoatom, Renat Karchaa, subrayó que el cierre de la sexta unidad de potencia de la central nuclear redujo los riesgos de un accidente nuclear, pero no eliminó por completo el peligro."No cabe duda de que el cierre de la sexta unidad de potencia eliminó un peligro importante, pero lejos de todo. Si el bombardeo no se detiene, hay muchas maneras de provocar una catástrofe nuclear. Y entonces no importará a qué escala sea y si está causado por daños en el reactor o por otros factores", opinó Karchaa.Señaló que los ataques de artillería de las tropas ucranianas podrían provocar el incendio de los tanques de aceite de la turbina, y luego la explosión de los tanques de hidrógeno. Como resultado de estas emergencias, los edificios que contienen reservas de combustible para reactores y otros materiales radiactivos podrían resultar dañados. La protección de estos edificios es significativamente menor que la de las unidades de energía, señaló Karchaa.Este 12 de septiembre Vladimir Rógov, miembro del Gobierno regional de Zaporiyia, declaró que la central nuclear de Zaporiyia tardará varios días en empezar a funcionar a la capacidad necesaria.El 11 de septiembre las autoridades regionales informaron del cierre de la última unidad operativa de la central nuclear. Fue aplicado el llamado modo de apagado en frío. Al mismo tiempo, el suministro de energía a la región se lleva a cabo en el modo normal, no hay interrupciones. La decisión se tomó debido a que las autoridades de Kiev bombardearon y derribaron deliberadamente las líneas eléctricas que alimentan la central nuclear, además de no aceptar la energía generada en la central, bloqueando artificialmente el flujo hacia la orilla derecha del río Dniéper.La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar, y desde el pasado mes de marzo, permanece bajo la protección de los militares rusos.Durante las últimas semanas, Rusia acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta. Moscú insiste además en que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

