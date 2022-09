https://sputniknews.lat/20220912/reino-unido-vuelve-a-promocionar-las-malvinas-en-uruguay-a-pesar-del-reclamo-argentino-1130374595.html

Reino Unido vuelve a promocionar las Malvinas en Uruguay, a pesar del reclamo argentino

La embajada británica en Uruguay volvió a instalar un stand que promueve los negocios y el turismo en las Islas Malvinas en la principal feria agroindustrial... 12.09.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno argentino volvió a protestar por la instalación de un stand de promoción de las 'Islas Falklands'—tal como los británicos denominan a las Islas Malvinas— en la principal feria agroindustrial de Uruguay.A través de un comunicado, la Cancillería argentina pidió formalmente a las autoridades uruguayas y a la Asociación Rural del Uruguay, organizadores de la feria Expo Prado, "desalentar" el espacio cedido a las autoridades de la ocupación británica. Argentina también encomendó a los uruguayos que "no se lleven a cabo contactos oficiales con pretendidas autoridades no reconocidas por nuestro país".Los reclamos argentinos han sido una constante en los últimos años, cada vez que el stand del Reino Unido en la feria agroindustrial incluye entre sus protestas un stand que promociona tanto los negocios en las islas como el viaje de turistas uruguayos en el territorio ocupado por británicos desde 1833.El Gobierno argentino, a través de Cancillería, lamentó una nueva invitación del "escritorio" británico "que sirve, ante todo, al fin isleño-británico de promover internacionalmente el posicionamiento de las Islas Malvinas como si se trataran de una entidad diferenciada de nuestro país y para hacer pasar por 'normal' la situación de ocupación ilegítima en el Atlántico Sur, la cual ha sido protestada por todos los gobiernos argentinos desde 1833".La insistencia británicaEl controvertido stand de las 'Falkland' es parte del pabellón británico de la Expo Prado por octavo año consecutivo, a pesar de las múltiples notas de rechazo enviadas por Argentina e incluso algunos pedidos de Uruguay. En 2017, por ejemplo, el entonces canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, pidió a la embajada británica en Montevideo retirar el stand. El Reino Unido no atendió el pedido hasta una vez culminada la feria, pero en los años siguientes volvió a instalar el puesto de promoción de las islas.En 2022, lejos de ser advertida por el Gobierno uruguayo, la embajadora británica en Uruguay, Faye O’Connor, celebró una reunión con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos, en la que la propuesta británica en la Expo Prado estuvo sobre la mesa.Mientras tanto, representación del Reino Unido en Uruguay promociona desde el 8 de septiembre su propuesta sobre las Malvinas en la Expo Prado como un stand "enfocado en profundizar en la relación comercial y cultural con Uruguay, y dar a conocer sus opciones de turismo, su sector agropecuario y sus planes de sostenibilidad ambiental: un pilar clave para la vida en las Islas".Protestas de veteranos de MalvinasEl 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas en reclamo por la posesión y soberanía respecto del territorio insular en manos del Reino Unido desde 1833.El desembarco argentino desató un conflicto bélico con el Reino Unido que se enmarcó en la llamada 'Guerra de Malvinas' o 'Conflicto del Atlántico Sur', que se prolongó hasta el 14 de junio del mismo año, dejando un saldo de 649 víctimas fatales argentinas y 255 víctimas británicas.Desde 1982 en adelante, Argentina se ha visto respaldada por los países de la región en el reclamo por soberanía sobre las islas, entre los que se incluye a Uruguay, motivo que ha desatado la molestia argentina en cada una de sus versiones.La edición de 2022, marcada por el final de los protocolos sanitarios por COVID-19 y una sobriedad obligada por la muerte de Isabel II, aún no ha experimentado protestas de argentinos, algo que sí sucedió en años anteriores.En 2018, por ejemplo, una delegación de veteranos de guerra argentinos se presentaron en el recinto y reclamaron a viva voz por la soberanía argentina de las islas.Si bien en 2022 no hubo un reclamo en el lugar, a pesar de cumplirse 40 años del conflicto, sí hubo intercambios a nivel político. En agosto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, visitó Uruguay y mantuvo un "intercambio" con la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo, según informó la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, sobre temas vinculados a esos territorios bajo reclamo argentino.

