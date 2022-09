https://sputniknews.lat/20220912/rusia-y-ucrania-descartan-negociaciones-por-el-conflicto-1130369348.html

Rusia y Ucrania descartan negociaciones por el conflicto

Rusia y Ucrania descartan negociaciones por el conflicto

Así lo han declarado autoridades de ambos países. Crisis energética: europeos empiezan a distanciarse del relato oficial. La verdad sobre los refugiados de... 12.09.2022, Sputnik Mundo

La situación en Ucrania sigue tensa, pero Kiev y Moscú descartan posibilidad de negociar en este momentoLa situación en Ucrania, donde Rusia lleva a cabo su operación militar, se destaca los últimos días por un elevado número de bajas entre las tropas ucranianas, la destrucción de centrales eléctricas en varias regiones del país, e incesantes bombardeos del Ejército de Kiev de la ciudad de Donetsk que dejaron víctimas mortales y cuantiosos daños.Mientras, tanto Kiev como Moscú descartan la posibilidad de unas negociaciones. Así, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que por ahora no hay perspectivas de conversaciones de alto nivel con Ucrania. También subrayó que Rusia seguirá realizando su operativo especial hasta que se alcancen todos los objetivos.Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró en una entrevista con CNN que no está dispuesto a negociar con Rusia en este momento. "No veo ninguna voluntad por su parte de ser constructivos [...] No hablaré con los que dan ultimátums", señaló.La verdad sobre los refugiados de Donbás y Ucrania en Rusia"El Gobierno sanguinario que va en contra de los intereses de Ucrania es el que hay ahora mismo en Kiev". Es lo que sostienen los refugiados de Donbás y Ucrania acogidos en Rusia, según testimonió a Sputnik el profesor español Miquel Puertas, quien recientemente visitó un centro de acogida de refugiados en la ciudad rusa de Riazán.Se trata de un hotel de tres estrellas que alberga a 400 de las más de 3 millones de personas que huyeron, tanto del conflicto bélico, como también del régimen de Kiev, dijo Puertas. Indicó que entre los residentes del hotel –la mayoría de los cuales son "mujeres y niños que, curiosamente, no proceden de Donbás, sino que son de otras regiones ucranianas"–, se encuentran también desertores de las fuerzas de Kiev.Reapertura de frontera colombo-venezolana, un alivio multimillonario para sus economíasEl próximo 26 de septiembre se reabrirá la frontera colombo-venezolana, cerrada desde hace siete años. Algo que supondrá un alivio económico para ambas naciones. De hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó llegar a los 2.000 millones de dólares este año en intercambio comercial con el país vecino. Lo dijo tras recibir al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, "como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales de ambos países".En declaraciones a Octavo Mandamiento, el periodista colombo-venezolano Víctor Corredor señaló que, como primer paso de la reapertura de la frontera, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre ambas naciones.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

