Suiza da largas a suspensión de acuerdo sobre simplificación de visas para rusos

Zúrich (Suiza) — El Consejo Federal (gobierno) de Suiza estudiará "en su momento" la posibilidad de suspender el acuerdo con Rusia de simplificación de la... 12.09.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el funcionario enfatizó que la suspensión del documento no equivale a una renuncia a la emisión de visas."Para los ciudadanos rusos se seguirán aplicando los requisitos generales de entrada vigentes en el área Schengen (...) Los ciudadanos rusos que ya tienen una visa Schengen válida, en principio, no se verán afectados por estas medidas", agregó.La Comisión Europea recomendó a los países de la UE no expedir visas múltiples de larga vigencia a los ciudadanos de Rusia, según su instrucción publicada el viernes 9 de septiembre. Indicó que en respuesta a la solicitud de la visa múltiple se debe expedir la de entrada única y de más corto plazo de vigencia.A partir de este lunes, 12 de septiembre, la Unión Europea suspende la vigencia del acuerdo sobre la simplificación del régimen de visado con Rusia, introducido en 2007.Desde ahora a los ciudadanos de Rusia se aplicarán normas generales de tramitación: el costo de la visa será de 80 euros, se pedirán documentos adicionales y aumentará el tiempo del estudio de la solicitud.Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero forma parte del espacio Schengen.

