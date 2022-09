https://sputniknews.lat/20220913/casi-8-millones-de-personas-afrontan-escasez-de-viveres-en-somalia-1130398372.html

Casi 8 millones de personas afrontan escasez de víveres en Somalia

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Casi ocho millones de personas sufren una dura escasez de alimentos en Somalia, afectada por la sequía y con 730 niños muertos por... 13.09.2022, Sputnik Mundo

La funcionaria señaló que urge llamar la atención sobre la situación en Somalia, expresándole solidaridad y apoyo de todos los países."Las comunidades con que he contactado sufren a causa del cambio climático, entre ellos figura Somalia, que tiene uno de los más bajos niveles de emisiones del gas carbónico. Millones de personas no tienen suficiente agua y comida y centenares de miles de ellas pueden morir", advirtió.El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, declaró que la crisis alimentaria empezó en África mucho antes del inicio de la crisis en Ucrania, la que solo agravó el problema.El 7 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los Estados de la UE.El 22 de julio pasado, en Estambul, se firmaron acuerdos multilaterales sobre el levantamiento de las restricciones impuestas contra las exportaciones de productos rusos y sobre la contribución de la parte rusa a la salida de los granos ucranianos. Uno de esos acuerdos, firmado por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, establece garantías para la salida de los granos, alimentos y abonos ucranianos por tres puertos del mar Negro.

