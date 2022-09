https://sputniknews.lat/20220913/diaz-canel-el-nuevo-codigo-de-las-familias-de-cuba-no-busca-tolerancia-sino-respeto-1130405839.html

Díaz-Canel: el nuevo Código de las Familias de Cuba no busca tolerancia, sino respeto

Díaz-Canel: el nuevo Código de las Familias de Cuba no busca tolerancia, sino respeto

LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró que el nuevo Código de las Familias, que se someterá a referéndum popular el próximo 25...

"El Código no se hizo para diseñar una familia o para asumir una construcción familiar que no se avenga a las convicciones éticas o religiosas de una persona. Tampoco busca la tolerancia, sino el respeto. Esa es la palabra clave: respeto a los derechos de las personas", escribió el mandatario cubano en su cuenta en Twitter.En la víspera, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) emitió una declaración donde criticó la introducción en la legislación de contenidos de la llamada "ideología de género", la que calificó de no beneficiosa.La COCC también expresó su desacuerdo con "la autonomía progresiva", que da la capacidad a los niños y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente, y a la posibilidad de adoptar niños por parejas del mismo sexo.La curia católica cubana rechazó además la propuesta de la pluriparentalidad (diversos vínculos filiales), a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a parejas del mismo sexo o, incluso, la fecundación invitro postmortem, así como a la "gestación solidaria", que es una opción más para familias sin hijos.El matrimonio entre personas del mismo sexo fue otro de los puntos del Código que fue rechazado por los religiosos.A su vez, la COCC destacó como positivo que el nuevo Código de las Familias "rechace la violencia en el seno de la familia, la manera en que se recogen y protegen los derechos de los abuelos, el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos, personas en situación de discapacidad y vulnerables".Aplauden, además, que se reconozca lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y que, en diversos ámbitos, se manifieste explícitamente la obligación de dar alimento y cuidar a los que queden en situaciones desfavorables y durante el embarazo."Esto, sin embargo, no puede hacer que se pasen por alto los cuestionamientos, críticas, rechazos de un sector importante de nuestra sociedad, los cuales se sustentan en legítimos principios, valores, las ciencias humanas y biológicas, nuestra historia, tradiciones y creencias religiosas de nuestro pueblo", agrega de la declaración de la COCC.Este proyecto de ley, que sustituirá al Código de Familia, aprobado en 1975 y todavía vigente, fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en julio pasado, después que se debatió ampliamente durante la consulta popular realizada del 1 de febrero al 30 de abril, y donde participaron más de 6,4 millones de ciudadanos del total de 11,3 millones, y recibió el respaldo de más de un 61,96% de los participantes en las discusiones.En opinión de expertos, el nuevo Código busca lograr más equidad, derechos y beneficios para la familia como célula principal de la sociedad.Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, como establece la cultura patriarcal, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia y, sobre todo, el protagonismo de los niños a la hora de refrendar sus derechos.De acuerdo a sus impulsores, protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas.

