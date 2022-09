https://sputniknews.lat/20220913/el-pentagono-deja-de-aceptar-los-cazas-f-35-tras-descubrir-en-ellos-componentes-chinos-1130391939.html

El Pentágono deja de aceptar los cazas F-35 tras descubrir en ellos componentes chinos

El Pentágono deja de aceptar los cazas F-35 tras descubrir en ellos componentes chinos

Los militares estadounidenses tuvieron que poner en pausa la adquisición de los cazas de quinta generación F-35 después de que se revelara que contienen... 13.09.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con estas normativas, el armamento estadounidense no debe contener componentes de producción china. En este caso en particular se trata de unos imanes instalados en los motores de estas aeronaves: se produjeron de las aleaciones de cobalto y samario de procedencia china.El responsable de adquisiciones del Pentágono, William LaPlante, informó que estos componentes no pueden emplearse para transmitir información y tampoco ponen en peligro la integridad de los cazas. Sin embargo, se puso en pausa la introducción de los cazas suministrados por Lockheed Martin hasta que termine la evaluación de la situación y se encuentre un suministrador alternativo de estas aleaciones.Esta situación demuestra que incluso las grandes corporaciones armamentísticas estadounidenses tienen problemas a la hora de controlar la procedencia de los componentes que utilizan. Y no es para menos, pues solo para el proyecto del F-35 Lockheed Martin colabora con casi 3.000 subcontratistas.Actualmente, concluyó LaPlante, la empresa está buscando una fuente alternativa para adquirir las aleaciones necesarias para dichos imanes.

