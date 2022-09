https://sputniknews.lat/20220913/el-presidente-serbio-califica-de-cercano-objetivo-y-serio-el-peligro-de-un-conflicto-en-kosovo-1130392276.html

El presidente serbio califica de "cercano, objetivo y serio" el peligro de un conflicto en Kosovo

BELGRADO (Sputnik) — El peligro de un conflicto militar en Kosovo por las medidas unilaterales de su Gobierno es inminente, declaró el mandatario serbio... 13.09.2022, Sputnik Mundo

El mandatario aseguró que Serbia se enfrenta a importantes retos en materia de seguridad debido a las acciones de Pristina.La Asamblea celebra este martes una sesión especial sobre la situación en Kosovo y las negociaciones entre Belgrado y Pristina, en medio de la creciente presión occidental, las exigencias de concesiones por parte de Belgrado y el impulso al reconocimiento de la república autoproclamada.Están presentes representantes de los serbios de Kosovo, del cuerpo diplomático y de la Oficina del Gobierno serbio para Kosovo y Metojia.El 9 de septiembre, Vucic comunicó en las redes sociales que no habría reconocimiento de la autoproclamada república de Kosovo, y que era necesario un compromiso. Según el mandatario, los representantes de los países occidentales le pidieron que "resolviera el problema de Kosovo" lo antes posible, lo que les daría argumentos adicionales en la confrontación con Rusia.El pasado 10 de septiembre, Vucic aseguró que las autoridades de la autoproclamada república de Kosovo, en contra de los acuerdos anteriores alcanzados con los dirigentes serbios, estaban construyendo bases de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior albanés de Kosovo en el norte de la provincia, poblada por serbios, bajo los auspicios de la Unión Europea. También se mostró preocupado por el anuncio del Departamento de Estado de EEUU de entregar equipo, maquinaria y armas a la autoproclamada Kosovo, así como a los países de la región.Belgrado y Pristina, con la mediación de la Unión Europea (UE), llegaron a un acuerdo el pasado 27 de agosto sobre la entrada y la salida de serbios y albaneses de Serbia central a Kosovo y Metojia. Se explicó que el uso de documentos personales emitidos por Pristina se realiza únicamente por razones prácticas, y no significa que Belgrado reconozca la independencia unilateral de Kosovo.Al mismo tiempo, las autoridades en Pristina exigen que los serbios locales vuelvan a registrar los automóviles con placas emitidas por las autoridades serbias con las letras "KM" a los números con el símbolo kosovar RKS antes del 31 de octubre.El pasado 31 de julio, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades de la provincia separatista anunciaran la prohibición de los documentos de identidad y las matrículas serbias a partir del 1 de agosto.Sin embargo, el 1 de agosto, las autoridades kosovares dieron marcha atrás tras sostener reuniones con los representantes de EEUU y la UE, y pospusieron la medida restrictiva hasta el 1 de septiembre.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por EEUU, Canadá y la mayoría de los países miembros de la UE, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

