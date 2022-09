https://sputniknews.lat/20220913/la-verdad-sobre-los-refugiados-de-donbas-y-ucrania-en-rusia-1130399250.html

La verdad sobre los refugiados de Donbás y Ucrania en Rusia

La verdad sobre los refugiados de Donbás y Ucrania en Rusia

"El Gobierno sanguinario que va en contra de los intereses de Ucrania es el que hay ahora mismo en Kiev". Es lo que sostienen los refugiados de Donbás y... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T15:09+0000

2022-09-13T15:09+0000

2022-09-13T15:09+0000

cuestión aparte

donbás

ucrania

rusia

refugiados

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1130399105_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2c6a56721a76b8d02ac31c3e876283c7.jpg

La verdad sobre los refugiados de Donbás y Ucrania en Rusia La verdad sobre los refugiados de Donbás y Ucrania en Rusia

Se trata de un hotel de tres estrellas que alberga a 400 de las más de 3 millones de personas que huyeron, tanto del conflicto bélico, como también del régimen de Kiev, dijo Puertas. Indicó que entre los residentes del hotel –la mayoría de los cuales son "mujeres y niños que, curiosamente, no proceden de Donbás, sino que son de otras regiones ucranianas"–, se encuentran también desertores de las fuerzas de Kiev."Nadie está en contra de su voluntad allí", subrayó, al apuntar que "el Gobierno ruso paga todo", desde alojamiento hasta alimentación, al tiempo que organizaciones caritativas rusas también están brindado todo tipo de ayuda. Además, "a cada refugiado le dan el dinero de bolsillo" suficiente para hacer pequeñas compras."Digo lo que he visto, y lo que no he visto, y lo que no está pasando, me lo leo en medios como [el periódico español] El Mundo. [Si] Quiero saber lo que no está ocurriendo en Donetsk, y voy a El Mundo. En lo que se han convertido los medios españoles es pura propaganda, y lo que más me entristece es que mucha gente compra eso, se lo cree", manifestó Puertas, quien enseñó Administración de Empresas en la Universidad Técnica Nacional de Donetsk, viviendo en carne propia los constantes bombardeos del régimen de Kiev."Si estudias un poco los hechos llegas a la conclusión de que lo que está ocurriendo ahora no es más que el resultado de un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno y el legítimo presidente de un país que era Víctor Yanukóvich, al cual había elegido el pueblo ucraniano. Como resultado de ese golpe de Estado, perpetrado en 2014, la sociedad ucraniana se fracturó", explicó Puertas, quien está trabajando en una tesis doctoral "sobre el conflicto de Ucrania".

donbás

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

donbás, ucrania, rusia, refugiados, europa, аудио