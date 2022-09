https://sputniknews.lat/20220913/lider-indigena-de-ecuador-cuestiona-consulta-popular-impulsada-por-lasso-1130413693.html

Líder indígena de Ecuador cuestiona consulta popular impulsada por Lasso

QUITO (Sputnik) — El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, afirmó que el Gobierno de Guillermo Lasso "no... 13.09.2022, Sputnik Mundo

"El Gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada; por lo tanto, lo que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente", aseveró Iza en rueda de prensa en esta capital.El líder indígena ratificó su rechazo al proyecto de votación y porque "no resuelve nada".En particular se refirió al tema ambiental contenido entre las ocho preguntas de la consulta.Iza se refirió a los resultados parciales del diálogo con el Gobierno, iniciado por 90 días tras el paro nacional de junio de este año y, entre otros puntos, señaló que "no se deben liberalizar los precios del combustible en el país".La consulta popular promovida por Lasso contiene ocho preguntas para que la ciudadanía se expida de forma directa sobre asuntos relacionados con protección del ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).De ser aprobada la iniciativa por la Corte Constitucional, la votación se realizará en febrero de 2023, en el marco de las elecciones seccionales (municipales y provinciales).

