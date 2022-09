https://sputniknews.lat/20220913/morteros-de-gran-calibre-ayudan-a-la-artilleria-rusa-a-desarticular-las-defensas-ucranianas--video-1130391180.html

Morteros de gran calibre ayudan a la artillería rusa a desarticular las defensas ucranianas | Video

Morteros de gran calibre ayudan a la artillería rusa a desarticular las defensas ucranianas | Video

La artillería es uno de los medios más potentes a la hora de arrasar las defensas enemigas, pero existen posiciones tan fortificadas, que incluso los obuses y... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T10:54+0000

2022-09-13T10:54+0000

2022-09-13T10:54+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

mortero

tiulpan

artillería

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108595/79/1085957987_0:4:3409:1922_1920x0_80_0_0_c09181b4f47a2a8f74b3b6d4cdb8c02d.jpg

Y no es para menos, pues tal y como lo explicó uno de los operarios de estos morteros autopropulsados, con su calibre de 240 mm son capaces de penetrar hasta tres metros de cemento. Obviamente, con semejante potencia, se pueden usar con una gran eficacia contra todo tipo de objetivos.Gracias a su diseño, el Tiulpan no necesita una posición preparada para realizar los tiros y, al mismo tiempo, es altamente móvil, razón por la cual puede abandonar sus posiciones rápidamente después de realizar un ataque y evitar así el fuego de contrabatería del enemigo.Cabe destacar que el Tiulpan es el único mortero de semejante calibre en el mundo y proporciona un enorme número de ventajas en el campo de batalla no solo por el tamaño de sus proyectiles, sino también por su capacidad de desplazarse sin la ayuda de un camión remolcador.

https://sputniknews.lat/20220912/arrasan-todo-en-su-camino-el-ministerio-de-defensa-de-rusia-muestra-su-artilleria-en-accion--video-1130364425.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, mortero, tiulpan, artillería