Violencia y discursos de odio, desafíos para los periodistas latinoamericanos

El periodista uruguayo, reportero en el estatal Canal 5 de Uruguay y productor del programa GPS Internacional en Sputnik, fue electo como nuevo presidente de Fepalc en el congreso que la organización sindical realizó en Lima. Cardozo estará secundado por la periodista peruana Zuliana Lainez como vicepresidentas y encabezará una directiva que también incluye a los periodistas Celso Schröder de Brasil, Domingo Vargas de Chile, Filemón Medina de Panamá, José Guzmán Beato de República Dominicana, Adriana Hurtado de Colombia, Sonia Arrieta Mora de Costa Rica y Santiago Ortiz de Paraguay.En conversación con Sputnik, Cardozo colocó como primer objetivo de su gestión al frente de la Fepalc el trabajo para "enfrentar la violencia y la estigmatización de los periodistas" en el continente. En ese sentido, apuntó que en la región "hay una acción de violencia física que muchas veces termina en la muerte" de periodistas y reclamó que "hay una responsabilidad muy importante de los Estados, que deben hacerse cargo de los episodios que suceden en los países".Cardozo mencionó especialmente las situaciones de México y Colombia, donde los asesinatos de periodistas se reiteran y pidió que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro actúen para resolver los crímenes y solucionar la problemática.Pero además de los casos de Colombia y México, los últimos meses han puesto el ojo sobre crímenes contra periodistas en otros países como Haití, donde asesinaron a los periodistas Frantzsen Charles y Tayson Lartigue, y Paraguay, donde fue ultimado el periodista Humberto Coronel.En condena a los asesinatos en Haití, integrantes de la Fepalc hicieron una concentración en Lima en la que exhibieron los nombres de las víctimas y carteles reclamando "¡basta de impunidad!".Cardozo adelantó que el comité ejecutivo que encabeza tiene como mandato elevar la situación de violencia contra periodistas ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas."La situaciones de violencia que se da con algunos periodistas de la región no pueden quedar impunes", remarcó el nuevo presidente de Fepalc, indicando que la organización buscará que los organismos internacionales aborden los casos.La estigmatización a periodistas de medios rusosEl periodista uruguayo se mostró preocupado no solo por la violencia física contra trabajadores de la prensa sino también por la "estigmatización" que sufren en varios países. "Muchas veces desde el poder político y económico se estigmatiza a un periodista por brindar su mirada sobre un tema o trabajar para un medio", subrayó.En ese contexto, Cardozo mencionó la situación de los periodistas de medios rusos como Sputnik o RT que fueron etiquetados en redes sociales o cuyos contenidos son bloqueados para algunas audiencias.No amplificar discursos de odioLa otra línea de trabajo de la Fepalc estará centrada en combatir las fake news (noticias falsas) y los discursos de odio, fenómenos que se dan con mayor frecuencia en los países de América Latina y el Caribe.Para Cardozo, tanto la desinformación como los discursos de odio exigen la responsabilidad de los periodistas, ya que "si bien muchas veces no circulan en medios sino en redes sociales, la responsabilidad del periodismo está en no amplificarlos para no transformarlos en hechos mediáticos".El titular de la Fepalc insistió en que estos fenómenos deben combatirse "con más y mejor periodismo", por lo que la organización tiene previsto impulsar "mecanismos de capacitación, reflexión y análisis para las organizaciones de periodistas en todo el continente".

