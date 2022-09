https://sputniknews.lat/20220914/alcanzara-la-venta-del-banco-de-costa-rica-para-alivianar-la-deuda-del-pais--1130457399.html

¿Alcanzará la venta del Banco de Costa Rica para alivianar la deuda del país?

Con una deuda pública que representa casi el 70% del Producto Bruto Interno, el gobierno de Rodrigo Chaves presentó el proyecto de ley para vender esa histórica institución.

Costa Rica tiene una deuda pública de 29.000 millones de colones, alrededor de 42.000 millones de dólares. Entre sus componentes se encuentra el préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2021 por un total de 1.778 millones de dólares a desembolsarse hasta el año 2024.Si bien el proyecto de venta del Banco de Costa Rica aún no comenzó a ser discutido en la Asamblea Legislativa, ya ha generado reacciones contrarias por parte de la oposición.De acuerdo con esos sectores, los ingresos generados prácticamente no afectarían en la deuda. La economista consultada por Contante y Sonante, Ana Rosa Ruiz, también es crítica con una posible venta.Según la entrevistada, los datos del Ministerio de Hacienda revelan que los ingresos del país alcanzaron el punto más alto de los últimos 12 años mientras que los gastos el más bajo en 14 años. Este resultado es producto de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno anterior de Carlos Alvarado, señaló Ruiz.Con esa tendencia, y de acuerdo con las proyecciones oficiales, hasta el año 2027 la deuda pasará a ser el 62% del PBI, y para el año 2032 sería el 50%.Sin embargo, según sus consideraciones, se trata de una decisión política que beneficiaría a la banca privada.El Banco de Costa Rica se fundó en 1877, época en la cual fue el único emisor de moneda y el primer administrador de rentas públicas. Fue nacionalizado en 1949 con el Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República.Actualmente tiene casi 11.000 millones de dólares en activos, 128 oficinas en todo el país y alrededor de 4.000 trabajadores.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

