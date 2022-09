https://sputniknews.lat/20220914/candidatos-a-presidencia-critican-ataque-a-periodista-por-parte-de-diputado-bolsonarista-1130437860.html

Candidatos a la Presidencia de Brasil critican el ataque a un periodista de un diputado bolsonarista

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La mayoría de los candidatos a la Presidencia de Brasil, a excepción del presidente Jair Bolsonaro, criticaron el ataque... 14.09.2022, Sputnik Mundo

La noche del 13 de septiembre, el diputado estadual Douglas Garcia, simpatizante de Bolsonaro y del candidato a gobernador Tarcísio de Freitas, intimidó a la citada periodista grabándola con su celular mientras la encaraba diciendo que era una vergüenza para el periodismo, las mismas palabras que el propio Bolsonaro usó hace poco para atacarla.En las redes sociales, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) manifestó estar triste con la falta de respeto contra la periodista, y añadió que los debates deberían ser noticia por las noticias, "no por los ataques contra mujeres periodistas, promovidos por quien vive del odio y no le gusta la democracia".Otros candidatos también criticaron ese acto intimidatorio; el laborista Ciro Gomes afirmó que la escalada de ataques bolsonaristas a Magalhaes tienen que ser visto como una "múltiple acción terrorista", que no solo amenaza a una mujer y periodista independiente sino a toda la sociedad democrática.La senadora de centro-derecha Simone Tebet expresó su solidaridad e indignación y aseguró que el "comportamiento cobarde" del presidente Bolsonaro da luz verde a este tipo de absurdos.

