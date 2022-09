https://sputniknews.lat/20220914/comite-del-senado-de-eeuu-aprueba-apoyo-militar-a-taiwan-pese-a-advertencias-de-china-1130465162.html

Comité del Senado de EEUU aprueba apoyo militar a Taiwán pese a advertencias de China

Comité del Senado de EEUU aprueba apoyo militar a Taiwán pese a advertencias de China

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar a Taiwán, como una forma de estrechar los lazos de ambos... 14.09.2022, Sputnik Mundo

El Acta de Política de Taiwán 2022 fue presentada por el presidente del Comité, Bob Menendez, en conjunto con el senador Lindsey Graham, quien ha sido duramente criticado por haber impulsado la prohibición del aborto en el país norteamericano. La propuesta —que aún debe ser votada por el pleno de la Cámara Alta— destina un total de 4.500 millones de dólares en ayuda militar para Taiwán, al que considera un "aliado principal no miembro de la OTAN".Además, establece varias sanciones económicas en contra de las posibles futuras agresiones que podría tomar China en contra de la isla.La medida fue aprobada por los senadores con 17 votos a favor y 5 en contra. Menendez insistió en que se necesita tener muy claro lo que Washington está enfrentando, por lo cual propuso reforzar las capacidades de Taiwán.Pese a ello, el legislador aseveró que Estados Unidos no busca una guerra con China ni incrementar las tensiones derivadas de la sorpresiva visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, a principios de agosto.Hasta el momento, China no ha respondido a la medida aprobada en comités del Senado estadounidense, pero desde la visita de Pelosi advirtió que habría consecuencias por la provocación que representó el viaje de la funcionaria estadounidense a Taipéi.

