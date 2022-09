Guterres y Putin hablan sobre exportación de granos y la seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia

https://sputniknews.lat/20220914/guterres-y-putin-hablan-sobre-exportacion-de-granos-y-la-seguridad-de-la-planta-nuclear-de-1130447206.html

La seguridad de la central nuclear de Zaporiyia y la exportaci贸n de granos fueron los temas principales que abordaron el presidente ruso, Vlad铆mir Putin, y el... 14.09.2022, Sputnik Mundo

Vlad铆mir Putin y Ant贸nio Guterres abordaron la situaci贸n en torno a la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, incluida la visita el 1 de septiembre de una delegaci贸n del Organismo Internacional de Energ铆a At贸mica (OIEA).La nota indica que el mandatario ruso y el secretario general de la ONU conversaron tambi茅n sobre la organizaci贸n de una misi贸n de Naciones Unidas que investigue el ataque con misiles perpetrado por las tropas de Ucrania el pasado 29 de julio contra el centro penitenciario de El茅novka, donde se encontraban muchos prisioneros de guerra ucranianos.Seg煤n el Ministerio de Defensa de Rusia, el ataque ucraniano, realizado con el sistema estadounidense de lanzamisiles m煤ltiple Himars, provoc贸 la muerte de 50 prisioneros de guerra ucranianos y heridas a otros 73.Guterres asegur贸 que contin煤a la preparaci贸n activa del viaje de los expertos de la ONU al lugar del incidente, "para llevar a cabo una investigaci贸n independiente y objetiva"."Se acord贸 realizar un trabajo adicional en varios niveles en la esfera relacionada con Rusia y la ONU", subraya el mensaje.Adem谩s, el mandatario ruso y el secretario general de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas hablan sobre la exportaci贸n de granos."La atenci贸n se prest贸 principalmente a la aplicaci贸n de los acuerdos de Estambul sobre la exportaci贸n de grano ucraniano desde los puertos del mar Negro y la exportaci贸n de alimentos y fertilizantes rusos", indica el comunicado. M煤ltiples hambrunasUn poco antes, Ant贸nio Guterres anunci贸 que el mundo corre el riesgo de enfrentar m煤ltiples hambrunas en 2022 a pesar del acuerdo de granos negociado por la ONU y el compromiso de que los alimentos y fertilizantes rusos lleguen a los mercados."A pesar de la iniciativa de granos del mar Negro y el acuerdo para llevar alimentos y fertilizantes rusos a los mercados globales, existe un riesgo real de m煤ltiples hambrunas este a帽o", declar贸 Guterres en una rueda de prensa sobre la 77 sesi贸n de la Asamblea General.El secretario general de la ONU remarc贸 que el hambre mundial comenz贸 a aumentar antes de la pandemia de COVID-19 y "nunca mejor贸".El 22 de julio, Rusia, Ucrania y Turqu铆a firmaron una iniciativa negociada por la ONU para proporcionar un corredor mar铆timo humanitario para barcos con exportaciones de alimentos y fertilizantes desde los puertos del mar Negro.Con ese objetivo se desbloquearon tres puertos ucranianos claves: Odesa, Chornomorsk y Yuzhne.El Centro de Coordinaci贸n Conjunta (JCC, por sus siglas en ingl茅s) con sede en Estambul se estableci贸 para monitorear la implementaci贸n de la iniciativa, lo que incluye garantizar que los buques de carga no transporten mercanc铆as o personal no autorizado.Desde la firma del acuerdo, solo el 28% de los env铆os de granos de Ucrania se dirigieron a pa铆ses de bajos ingresos y el 44%a pa铆ses de altos ingresos, seg煤n un informe del JCC del 12 de septiembre.El presidente ruso dijo que discutir谩 una revisi贸n del acuerdo con su hom贸logo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la pr贸xima cumbre de la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shangh谩i (OCS) en Samarcanda.Adem谩s, el enviado de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirm贸 que la parte del acuerdo relacionada con las exportaciones de alimentos rusos no estaba funcionando del todo, lo que podr铆a llevar a que no se renueve.

