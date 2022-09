https://sputniknews.lat/20220914/incendios-forestales-arrasan-en-varios-paises-de-sudamerica-1130455584.html

Incendios forestales arrasan en varios países de Sudamérica

MONTEVIDEO (Sputnik) — Al menos cuatro países de Sudamérica —Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay— registran incendios forestales que han quemado hectáreas... 14.09.2022, Sputnik Mundo

Este fin de semana habrá en Argentina una movilización de cerca de 100 organizaciones, entre ellas Greenpeace, para exigir medidas de protección a los humedales, y en Bolivia el Gobierno pidió al Congreso que legisle para aumentar las multas a quienes provocan incendios.ArgentinaDos hombres de 53 y 61 años fueron arrestados en la provincia argentina de Córdoba (centro) por provocar incendios de manera intencional en las serranías del Valle de Traslasierra, informó a Sputnik la Policía de esa jurisdicción.Agentes de la Patrulla Preventiva de la localidad cordobesa de San Pedro descubrieron a estas dos personas que habían generado un foco de incendio, a través de la quema de basura, que se extendió por unos 300 metros de frente por 100 metros de ancho.Córdoba es una de las ocho provincias del país con incendios forestales.En esta jurisdicción, hay dos focos activos que afectan los departamentos de Tulumba y de San Javier.HumedalesEn el delta del Río Paraná, una zona de humedales situada en las provincias de Santa Fe (este) y Entre Ríos (este), el humo de los incendios afecta desde hace varios días la visibilidad de la ciudad de Rosario.Ante el avance de las llamas, el Gobierno nacional envió a la zona un avión hidrante y dos helicópteros para reforzar la tarea de 12 brigadistas y otro personal de apoyo.Desde 2020, en esta área fueron quemadas más de 300.000 hectáreas, de acuerdo al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).El Ministerio de Ambiente presentó en las últimas horas una medida cautelar para que se sancione a los responsables de los incendios forestales y para que se aplique la Ley de Manejo del Fuego, que establece que los lotes rurales que sean quemados no podrán cambiar su uso por un período de 60 años, cuando se trate de zonas protegidas, y de 30 años cuando se trate de áreas rurales sin protección.Tras visitar la zona, el ministro de Ambiente, Juan Cabadié, aseguró que se trata de "100 delincuentes que perjudican a 10 millones de habitantes y al ecosistema".En el distrito de Salta (norte) se contabilizaron cinco incendios que todavía no han sido contenidos, y en la provincia vecina de Jujuy se detectó otro foco activo.También se encuentran afectadas por incendios en curso las jurisdicciones de La Rioja (noroeste) Chaco (norte) y San Juan (noroeste), además de Entre Ríos y Santa Fe.De las 24 jurisdicciones del país, siete han declarado la emergencia ígnea: Chaco, Chubut (sur), Neuquén (suroeste), Río Negro (Sur), Santa Fe, Misiones (noreste) y Catamarca (noroeste).El Gobierno ha informado que los incendios provocados se generan para favorecer los negocios inmobiliarios y extender la producción agrícola y ganadera, entre otros motivos.Greenpeace ArgentinaLa organización ambientalista internacional Greenpeace reclamó para Argentina una ley de humedales con el fin de protegerlos de los incendios."PURO HUMO. Los humedades se incendian y el humo invade Rosario. Esto es un verdadero ecocidio y no podemos esperar más #LeyDeHumedalesYa‼", publicó Greenpeace Argentina en la red social Twitter.La organización agregó que son necesarias medidas urgentes para apagar el fuego y una ley de humedales que incluya: un inventario nacional, una moratoria para impedir que se sigan destruyendo, la figura del delito penal y multas.Greenpeace anunció que se sumará a una "Acción Plurinacional por los Humedales" el próximo sábado y domingo, que es convocada por cerca de 100 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias."Se trata de una movilización a lo largo de todo el país con acciones locales coordinadas, en defensa de los humedales y reclamando una ley nacional que los proteja", informó Greenpeace.BoliviaLas lluvias caídas en Bolivia ayudaron en gran medida a los bomberos a sofocar los incendios forestales concentrados en el este del país, según el reporte emitido por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.Pese a los esfuerzos, persisten nueve incendios forestales en Santa Cruz y uno en Yacuiba, Tarija, en la frontera con Argentina.El viceministro también exigió al Congreso boliviano endurecer las penas contra los autores de incendios forestales porque las multas que se cobran actualmente no superan los 20 centavos de dólar por hectárea dañada.Defensa Civil tiene desplegados 350 bomberos forestales y dos helicópteros equipados con bambi bucket (bolsas de agua) en Santa Cruz y Tarija para seguir el combate de las llamas.PerúEl Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) confirmó la extinción de cuatro incendios forestales en el sur del país que consumieron 190 hectáreas.El INDECI informó también que actualmente se encuentran activos dos incendios forestales en el departamento de Cusco (sur), los cuales vienen afectando ya unas 400 hectáreas de vegetación.Asimismo, otro incendio se registra actualmente en el departamento de Ayacucho, aunque su dimensión es menor y viene afectando, hasta la fecha, cuatro hectáreas de pastos naturales.Se desconoce si las causas de los incendios son naturales o producto de la acción humana.ParaguayEl 9 de este mes, el Instituto Forestal Nacional del Paraguay suspendió la autorización de permisos de quema en todo el país hasta el 31 de diciembre por condiciones climáticas adversas, como sequías y olas de calor, y debido a la existencia de incendios forestales.La autorización de permisos de quema está suspendida en áreas expuestas a incendios forestales, ya sean pastizales, matorrales, arbustos, plantaciones forestales, cultivos o cualquier tipo de vegetación, detalla la resolución del organismo.El Instituto informó que actualmente hay tres fuegos activos en los departamentos de Boquerón (noroeste) y Presidente Hayes (oeste).Además, hay un incendio en la zona de Teniente Esteban Martínez (oeste), pero está controlado.

