Integración y modelismo: Centroamérica debate construir una Unión Europea en miniatura

La propuesta con sello salvadoreño apunta a la firma del tratado constituyente de la Unión Centroamericana (UNCA), un organismo supranacional capaz de generar decisiones vinculantes para todos los países miembros.De salvar los innumerables escollos que le esperan y concretarse, sería como una réplica a pequeña escala de la Unión Europea.Aunque todo parece indicar que ceder autonomía, no es uno de los lados fuertes de los países ubicados en la cintura de América.Propuesta salvadoreñaLa Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, convocada por el Gobierno de El Salvador a fines de agosto, constituyó el espacio donde fluyeron las reflexiones en la búsqueda de avanzar a un peldaño superior en el sueño de la integración regional.La iniciativa presentada por el vicepresidente cuscatleco, Félix Ulloa, pretende reformar el tratado constitutivo del SICA, conocido como Protocolo de Tegucigalpa (1991), porque "requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo".El borrador presentado por la administración de Nayib Bukele propone la creación de una especie de Unión Europea, cuyas piezas serían el Consejo de la Unión, integrado por presidentes y primeros ministros; el Consejo de Ministros, el Parlamento de la Unión, el Tribunal de la Unión, el Consejo de vicepresidentes y la Contraloría de la Unión.El organismo supranacional, con personalidad jurídica propia, tendría alcance en los ámbitos económico, político, monetario, fiscal, social, seguridad democrática y ambiental.El Salvador, que ya había adelantado la intención en junio a los representantes de los mandatarios de la región, pone a 2024 como meta del proyecto integrador, que se fundaría previa la aprobación de y ratificación de cada Estado miembro, mediante un tratado constitutivo.A diferencia del SICA y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la propuesta salvadoreña fija un modelo de competencia muy diferente.Las decisiones de las nuevas entidades serán vinculantes y la legislación secundaria que emitan no tendría que ser aprobada por los parlamentos de cada país.El bloque político mesoamericano integraría a siete países del istmo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, más la República Dominicana, que en la actualidad dan vida al SICA.El presupuesto para echar a andar la UNCA provendría de aportaciones de cada Estado miembro, las cuales pueden provenir de impuestos sobre el tabaco y el alcohol, entre otros.Temas sensiblesEl catedrático nicaragüense Leonardo Gonzalez, consultado por Sputnik, ve demasiados palos entre las ruedas del proceso unionista formulado en San Salvador.El proceso demandará ciertas condiciones y hasta ahora algunos órganos regionales no han contribuido a una participación coherente, unionista, entre los Estado del istmo, explicó el profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.González achaca al SICA un cierto comportamiento antipopular durante los últimos años y mencionó problemas del entorno como el fomento de la migración irregular y el tráfico de personas.Nicaragua, posición oficialLa posición oficial del Gobierno de Nicaragua sobre el borrador del proyecto unionista presentado en San Salvador fue expresada por su canciller, Denis Moncada, en un documento fechado el 22 de agosto.En esencia, Nicaragua reconoce la extrema importancia de la integración regional, y advierte que el modelo intergubernamental representado por el SICA está basado en una institucionalidad muy frágil.Moncada apuntó la necesidad de mejorar de mansera profunda el actual mecanismo integrador regional, a través de un proceso viable y progresivo."La idea del nuevo tratado tiende a debilitar la soberanía de los Estados, en contraposición de la Constitución Política, que en Nicaragua establece que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense", fundamentó el comunicado de la cancillería.Por tanto, adelantó que para Nicaragua el tratado en ciernes resulta inaceptable porque sería transgredir su propia Constitución.

