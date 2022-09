https://sputniknews.lat/20220914/la-oposicion-chilena-plantea-condiciones-para-negociar-el-nuevo-proceso-constituyente-1130424877.html

La oposición chilena plantea condiciones para negociar el nuevo proceso constituyente

Tras el rechazo de Chile a la propuesta de nueva constitución, la mayoría de los partidos políticos —a excepción del ultraderechista Partido Republicano—... 14.09.2022, Sputnik Mundo

El lunes 12 de septiembre, parlamentarios, presidentes de partidos políticos del oficialismo y la oposición, y representantes del Gobierno participaron de una en la que llegaron a una serie de acuerdos, partiendo por la confirmación de la realización de un nuevo proceso constituyente.El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, informó que fueron cinco los puntos de lo que él llamó "principio de acuerdo":Sin embargo, y solo unas horas después de la reunión, los partidos de la oposición, agrupados en la coalición Chile Vamos, desconocieron los acuerdos informados por Raúl Soto y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.Para el analista político y académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, Guillermo Holzmann, "la conversación [entre los partidos políticos] es para poder avanzar y están respondiendo al llamado y la expectación que la gente va a instalar en el Congreso Nacional".Respecto al desconocimiento por parte de la oposición de los acuerdos anunciados, Holzmann señaló a Sputnik que "hay un juego político en términos de dónde se puede presionar y apresurar. Y creo que eso no es positivo".Tras la reunión del 12 de septiembre, los representantes del Ejecutivo, Congreso Nacional y partidos políticos habían acordado que la próxima instancia de diálogo se realizaría el 15 de septiembre. Sin embargo, la oposición se bajó de la instancia."Nosotros hemos tomado la decisión de no asistir a la reunión del jueves (…) Le hemos pedido una reprogramación, pero le hemos pedido además que se rebaje quiénes están en esa mesa", señaló el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.Requisitos de la derecha para una nueva reuniónA través de una carta al presidente del Senado, los partidos de la coalición política Chile Vamos —la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli)— pidieron que:En esa línea, Chahuán señaló que "la insistencia que han hecho partidos del oficialismo [de anunciar el acuerdo el pasado 12 de septiembre], demuestran que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre y en ese contexto nosotros no asistiremos a esa reunión".Además, el senador y líder de Renovación Nacional señaló que "el Gobierno, si acompaña, que acompañe; pero no pautea. Acá hemos vivido unos días en que el Gobierno ha pauteado y nosotros no estamos dispuestos".La cientista política de la Universidad Diego Portales, Sarita Abarza, explicó a Sputnik que la posición y actitud de los partidos de Chile Vamos se explica por la avasalladora victoria del rechazo.Abarza explicó que el rechazo convocó votos más allá de los sectores más conservadores de la sociedad, como, por ejemplo, de la Concertación de Partidos por la Democracia, ex coalición de centroizquierda que gobernó el país entre 1990 y 2010."Esto es una jugada estratégica de los partidos de Chile Vamos para sacar el mayor provecho político, dilatando este proceso, creando obstáculos que limiten el diálogo y aíslen al Gobierno de las conversaciones que le permitan atribuirse el logro que, como mediadores, podrían obtener con una salida a este conflicto", finalizó.Amenazas a parlamentarios y autoridadesEl presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, denunció amenazas "explícitas" contra parlamentarios, con la finalidad de impedir diálogos y acuerdos respecto a la continuidad del proceso constituyente.A través de sus redes sociales, Soto afirmó que estas amenazas no los amedrentarán, puesto que seguir buscando alternativas para la redacción de una nueva Constitución "es necesario para Chile y su democracia".Ante estos hechos, el Senado realizó una denuncia ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones y el Gobierno anunció querellas contra quienes resulten responsables.Sin embargo, estos no son los únicos hechos que han marcado la semana posplebiscito en Chile. El grupo ultraderechista denominado Team Patriota, encabezados por Francisco Muñoz, exlíder de la Garra Blanca (barra brava del club Colo Colo), ha intentado amedrentar a autoridades tanto del Gobierno como parlamentarios para evitar un nuevo proceso constituyente y mantener vigente la Constitución del 80.Consultado sobre estos grupos, Holzmann señaló que "hay una vía no institucional que ha estado siempre vigente y que está conformada por una minoría intensa de distintos sectores y orígenes que están presionando permanentemente".Holzmann explicó que las instituciones republicanas, como la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, deben tomar la iniciativa para avanzar en la resolución de este momento histórico.Asimismo, el analista señaló que "hay que aislar o dejar en un lugar secundario a los movimientos sociales, grupos políticos y, particularmente, a la minoría intensa y radical que está presionando para poder imponer su propia perspectiva o su propia lógica respecto a un proceso que la mayoría sí quiere que sea pacífico y democrático".

