Lula y Bolsonaro cruzan acusaciones mientras en Brasil reaparece el "mapa del hambre"

A días de la primera vuelta electoral del 2 de octubre, el hambre y la situación económica se destacan entre las urgencias de la población brasileña. En otro orden, en el Reino Unido comenzaron los actos del último adiós a la reina Isabel II. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan) publicó un informe en el cual destaca que 33 millones de brasileños sufren de hambre, con un aumento de 73% en los últimos 2 años.El actual candidato presidencial, líder en las encuestas y exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), culpó al mandatario Jair Bolsonaro de la reaparición del país en el "Mapa del Hambre" de la ONU en 2021.El actual jefe de Estado acusó a "la izquierda" de haber dejado el país "en bancarrota" debido a la "corrupción" durante sus años de gestión.A criterio del experto, el problema del hambre comenzó a crecer a partir del "golpe de 2016", el impeachment contra Dilma Rousseff, y continuó con el Gobierno de Bolsonaro desde 2018. "Y Lula justamente es el candidato que representa la victoria contra el hambre", opinó.A criterio del analista, ante el actual panorama, Bolsonaro debe plasmar una estrategia electoral mucho más difícil que la de su principal opositor."La situación económica en Brasil es muy mala, en particular para quienes más necesitan. El precio del gas ha aumentado y la gente no puede cocinar", señaló el entrevistado.En tanto, el Tribunal Superior Electoral prohibió al presidente utilizar en su campañaimágenes con sus seguidores durante los actos del Día de la Independencia.El 7 de septiembre Bolsonaro convocó grandes manifestaciones, lo cual motivó a los demás candidatos a recurrir a la Justicia por considerar que había abuso de poder.Para el experto se trata de un "fallo importante" que puso límites al intento del mandatario por demostrar su peso y caudal electoral. "Ese día [Bolsonaro] realizó una demostración de fuerza ante mucha gente en diversas ciudades. Y el mandatario no está muerto en esta campaña, en su intento de reelección".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser garante en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sputnik entrevistó a Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz con las FARC y actual congresista colombiano.Por otra parte, en Londres comenzaron los actos del último adiós a la reina Isabel II, donde se esperan las visitas de varios líderes mundiales y de alrededor de un millón de personas para despedir a la monarca.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

