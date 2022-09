Más de mil empresas chilenas adhieren a iniciativa para reducir jornada laboral a 40 horas

https://sputniknews.lat/20220914/mas-de-mil-empresas-chilenas-adhieren-a-iniciativa-para-reducir-jornada-laboral-a-40-horas-1130446381.html

Aunque la ley presentada por parlamentarios de izquierda aún está en discusión en el Congreso, el Gobierno chileno inició una campaña en la que se le entrega un sello especial a aquellas compañías públicas o privadas que se sumen voluntariamente a la medida.El ministerio señaló que para obtener el sello, las empresas deben cumplir algunos requisitos, como tener contratado al menos a 80% de sus trabajadores con jornadas ordinarias que no superen las 40 horas y no menor a 30 horas semanales, que la compañía no tenga juicios ni antecedentes por vulneración de derechos fundamentales y que se mantenga al día en el pago de las obligaciones previsionales con sus empleados.Algunas de las compañías que se han sumado son: Sodexo (servicio de comida), Itaú (banco), Caja Los Andes (prestador privado de seguridad social), Wom (telefonía), Enami (minera), Coopeuch (institución financiera), entre otras.La Ley 40 Horas fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric y la medida plantea una rebaja paulatina de las horas máximas que un empleado puede trabajar a la semana en una empresa; una vez que se apruebe y promulgue las firmas tendrán un plazo de cinco años para implementar la norma.

