"Representa la lucha de toda la humanidad": así reconocieron a Julian Assange en México

"Representa la lucha de toda la humanidad": así reconocieron a Julian Assange en México | Video

Familiares del fundador de la plataforma informativa WikiLeaks, Julian Assange, recibieron las llaves de la capital mexicana y recibieron, a nombre del... 14.09.2022

2022-09-14T22:41+0000

2022-09-14T22:41+0000

2022-09-14T22:41+0000

julian assange

📰 caso del fundador de wikileaks julian assange

wikileaks

ciudad de méxico

claudia sheinbaum

méxico

américa latina

El padre y el hermano del activista australiano, John y Gabriel Shipton, respectivamente, recibieron los nombramientos en una ceremonia protocolaria encabezada por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Presidencia de su país. John Shipton dijo estar conmovido casi hasta las lágrimas por la entrega de las llaves de la capital. "Es un acto simbólico de lo que representa la Ciudad de México y lo que representa la libertad de expresión y las libertades", comentó Sheinbaum frente a los familiares del fundador de WikiLeaks, una herramienta que divulgó a medios periodísticos del mundo información clasificada del Gobierno de Estados Unidos."La ciudad ha sido siempre una ciudad refugio, una ciudad hospitalaria, lo establece su propia Constitución, que fue escrita hace unos cuantos años y que representa la historia de lucha que ha formado esta ciudad, esta es una ciudad progresista, que siempre ha defendido las grandes libertades, que ha defendido la independencia", señaló la mandataria local. Julian Assange, agregó, representa la verdad y la libertad de expresión, valores que no deberían ser perseguidos en ningún lugar del mundo, dijo Sheinbaum.El vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, también aseveró en la ceremonia que Assange y sus familiares son equivalentes a los libertadores del siglo XXI.El mundo pelea en busca de que el internet sea una herramienta al servicio de los pueblos y no un espacio controlado por las corporaciones y los gobiernos, añadió Ramírez Cuevas. "Hoy libramos cotidianamente la defensa de nuestro derecho a la información, no sólo frente a las noticias falsas, no sólo frente a la manipulación informativa, sino frente a los algoritmos y las formas tecnológicas en que ocultan mensajes y se manipula la opinión pública, la lucha de Julian Assange es contra eso, para que haya transparencia y haya libertad plenas", consideró el vocero.Ramírez Cuevas dijo que desea que las batallas sociales que se libren en el futuro en las calles deberían encontrar a Julian Assange protestando libremente, en alusión al proceso judicial que sigue el Gobierno de Estados Unidos en su contra.Legisladores estadounidenses han acusado al activista de ser un terrorista cibernético, además de que se lo ha señalado por haber trabajado como espía de Irán y Rusia.

2022

