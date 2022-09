https://sputniknews.lat/20220914/un-hombre-de-8000-anos-de-antiguedad-el-tren-maya-sigue-revelando-secretos-en-mexico-1130428997.html

Un hombre de 8.000 años de antigüedad: el Tren Maya sigue revelando secretos en México

La construcción del Tren Maya —el proyecto de infraestructura más grande del Gobierno de México— no deja de sorprender al continente americano. Esta vez un... 14.09.2022, Sputnik Mundo

Cuevas misteriosas, altares prehispánicos y restos de animales antiguos son algunos de los descubrimientos que se han hecho en los últimos meses en el sureste de México, la zona donde se está construyendo una red ferroviaria que promete detonar el turismo, el comercio y la economía de esta región, localizada en diversas zonas selváticas protegidas. El espeleólogo mexicano Octavio del Río —quien en reiteradas ocasiones ha pedido que se detengan las obras— se encontró con los restos de un ser humano prehistórico que vivió hace 8.000 años, aproximadamente, informó Sélvame del Tren, un colectivo de activistas que se opone a la construcción de diversos tramos del Tren Maya. Los huesos fueron hallados a 400 metros de una cueva inundada, en el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, en una de las regiones más turísticas del país latinoamericano. Diversos activistas ambientales han pedido a las autoridades mexicanas que no continúen las labores de construcción en este tramo, ya que debajo hay enormes hallazgos arqueológicos y paleontológicos. Además, argumentan que el paso del tren destruiría el ecosistema. Por la localización del esqueleto, encontrado en la profundidad de una cueva, el experto aseguró que podría tratarse de un ser humano prehistórico, ya que la única forma en la que pudo haber llegado a ese punto fue porque la cueva no era subterránea y estaba seca. Durante la Prehistoria, explicó, el nivel del mar era muy inferior en comparación al actual. El colectivo Sélvame del Tren asegura que la persona vivió antes de la aparición de la mítica civilización maya. Todavía no se conoce el sexo ni la edad de la persona encontrada. Todavía faltan meses o años de investigaciones para que se puedan conocer más detalles. Según él, este esqueleto podría ayudar a entender, de manera más profunda, cómo era la vida de los hombres prehistóricos en el continente americano. Desde 2000 hasta la fecha, dice Del Río, los expertos mexicanos han hallado nueve fósiles similares. "En toda la geografía de Yucatán es donde están los sistemas de ríos subterráneos más extensos del planeta y en la Era de Hielo estaban secos y resultó el lugar ideal para los pobladores tempranos de la península", comentó Del Río, quien también es colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

