Argentina vuelve a negociar con el Club de París, una eterna carga

Luego de la visita a Washington para negociar la deuda argentina con el FMI, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, viajará a Francia para reunirse... 15.09.2022, Sputnik Mundo

París es la segunda cita clave de la gira emprendida por el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa. Tras una visita a Washington para, según dijo, "ir proyectando los pagos de Argentina" al Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa viajará a la capital francesa para entrevistarse, el 29 de septiembre, con el Club de París.Medios argentinos consignan que Massa ya tiene "una propuesta para hacerle al Club de París" en el encuentro de finales de septiembre. Según colaboradores del ministro, el planteo no incluiría un pedido de prórroga en los pagos sino una nueva negociación de la deuda.¿Qué es el Club de París?El Club de París es un organismo internacional con sede en la capital francesa, pensado desde su creación como un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores.Encabezado por altos funcionarios de la Tesorería de Francia, el Club centra sus discusiones en acordar renegociaciones y aspectos metodológicos del pago de la deuda de los países.En el artículo Argentina y el Club de París publicado en 2019, los académicos Marcos Ochoa y Maximiliano Albornoz definen a la entidad con sede en París como "un conjunto informal de acreedores, cuyo rol es encontrar soluciones sustentables y coordinadas para las dificultades de pagos experimentadas por países deudores"."Así como los países deudores llevan a cabo reformas para estabilizar y restaurar su situación macroeconómica y financiera, el Club de París provee un tratamiento de reestructuración de deuda que permita cumplir aquellos objetivos", agregan en su definición.El Club de París está compuesto por 22 países que, juntos, representan el 60% del PIB mundial: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.La entidad aborda las negociaciones con los deudores siguiendo un riguroso esquema de "principios" que, por ejemplo, impiden a los deudores negociar por separado o lograr acuerdos más benévolos o evitar los condicionamientos de otros organismos como el FMI. Esos principios son:Argentina, abonado al Club de ParísLa existencia del Club de París, ya desde su génesis, está fuertemente relacionada con Argentina. En efecto, el grupo se conformó en 1956 con el objetivo de "tratar el caso particular de Argentina", debido a la necesidad del Gobierno de facto de Pedro Aramburu (1955-1958) de renegociar la deuda contraída.La escasez de dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina, llevó a Aramburu a buscar un acuerdo con sus acreedores externos para evitar caer en default.Desde entonces, el Club de París ha negociado más de 430 deudas con más de 90 países distintos desde 1956, siendo Argentina el país latinoamericano que más ha recurrido al organismo.En efecto, Argentina ya pasó por nueve auditorías. La prevista por Massa para finales de septiembre será la décima ocasión en la que el país sudamericano renegocia deuda y busca alcanzar acuerdos.Un escalón más abajo aparecen otros sudamericanos como Bolivia, Ecuador y Perú, con ocho ocasiones cada uno.Acuerdos entre Argentina y el Club de ParísLa negociación de 2014A raíz de la grave crisis político-social e institucional argentina de 2001, el presidente Adolfo Rodríguez Saá (2001-2001), declara de forma oficial el default ante el Poder Legislativo."Hasta ese momento, el país había abonado sus compromisos con el Club de París, o los había refinanciado. Argentina comenzó a salir de la cesación de pagos en 2005, cuando logra llevar a cabo el primer canje de deuda comandado por el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, con una aceptación del 76,1% (luego hubo una nueva reapertura del canje en 2010). En el 2006, el gobierno abona la deuda total al FMI", repasan Ochoa y Albornoz.Sin embargo, la deuda con el Club de París permaneció congelada entre 2001 y 2014 (creciendo los intereses punitorios a una tasa del 7,2% anual).Cuando Argentina declara el default de su deuda en diciembre de 2001, las obligaciones con el Club de París ascendían a 9.700 millones de dólares. "Estas obligaciones pendientes que figuraron como irregulares por casi quince años, fueron las que se renegociaron en mayo de 2014" por el entonces ministro de Economía, Axel Kiciloff, ya durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).El acuerdo celebrado el 29 de mayo de 2014, "no fue en los términos clásicos, sino que fue 'ad hoc', es decir, un acuerdo especial y bajo condicionalidades particulares" consigna el documento. Entre esas condiciones estuvo la no intervención directa del FMI en la negociación.Posteriormente, la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), canceló sucesivas cuotas negociadas por Kicillof en 2014, alcanzando el cumplimiento del 64% de la renegociación de la deuda.Sin embargo, la administración Macri "no informó oficialmente el motivo de por qué no canceló la deuda total con el Club de París en 2019". En ese momento, Argentina acababa de protagonizar el endeudamiento más grande de la historia argentina y mundial, con el préstamo de 44.000 millones de dólares otorgados por el FMI en 2018.Con las conversaciones con el FMI ya iniciadas, Massa ahora intentará acordar una renegociación de los pagos adeudados por Argentina desde 2019 hasta 2022, en el marco del acuerdo de 2014 que continúa generando intereses draconianos para la economía argentina.Entre los principales acreedores de Argentina se encuentran Alemania, Japón, Países Bajos, España, Italia y los EE.UU., "quienes concentran el 88% de la deuda", según datos del Museo de la Deuda Externa, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

